Выиграем войну, Евровидение и отдохнем в Крыму: планы маленького украинца растрогали сеть

Золотые у нас подрастают дети!

Директор департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска показал произведение ученика одной из школ Северодонецка, который российские оккупанты продолжают обстреливать из градов.

"Сначала мы выиграем войну. Потом – Евровидение. Позже будет тепло и мы всей страной поедем в Крым на море", — написал мальчик.

В сети расчувствовались жизнеутверждающими планами маленького украинца.

Напомним, что Северодонецк – это ключевой узел коммуникаций на Донбассе. Город целенаправленно обстреливают по пунктам жизнеобеспечения, чтобы оставить людей без коммуникаций.

Украинские воины делают все, что в их силах для обороны Луганска. Так, 6 марта под Северодонецком ВСУ разгромили передовой отряд российских войск. Ранее одной из целей захватчиков стал детский сад в Северодонецке.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский, раскритиковавший мировых лидеров за их молчание, из-за которого рф продолжает открыто угрожать Украине, жестко высказался по поводу западных брендов и компаний, продолжающих свою работу в рф. Глава государства заявил, что таких компаний не волнуют дети, которые у нас уже убиты.