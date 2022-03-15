Укр

Выиграем войну, Евровидение и отдохнем в Крыму: планы маленького украинца растрогали сеть

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Маленькие украинцы Новость обновлена 15 марта 2022, 21:19
Маленькие украинцы

Золотые у нас подрастают дети!

Директор департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска показал произведение ученика одной из школ Северодонецка, который российские оккупанты продолжают обстреливать из градов.

"Сначала мы выиграем войну. Потом – Евровидение. Позже будет тепло и мы всей страной поедем в Крым на море", — написал мальчик.

В сети расчувствовались жизнеутверждающими планами маленького украинца.

Напомним, что Северодонецк – это ключевой узел коммуникаций на Донбассе. Город целенаправленно обстреливают по пунктам жизнеобеспечения, чтобы оставить людей без коммуникаций.

Украинские воины делают все, что в их силах для обороны Луганска. Так, 6 марта под Северодонецком ВСУ разгромили передовой отряд российских войск. Ранее одной из целей захватчиков стал детский сад в Северодонецке.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский, раскритиковавший мировых лидеров за их молчание, из-за которого рф продолжает открыто угрожать Украине, жестко высказался по поводу западных брендов и компаний, продолжающих свою работу в рф. Глава государства заявил, что таких компаний не волнуют дети, которые у нас уже убиты.

Теги:
#Украина #Дети #Крым #Северодонецк
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