Выиграем войну, Евровидение и отдохнем в Крыму: планы маленького украинца растрогали сеть
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Золотые у нас подрастают дети!
Директор департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска показал произведение ученика одной из школ Северодонецка, который российские оккупанты продолжают обстреливать из градов.
"Сначала мы выиграем войну. Потом – Евровидение. Позже будет тепло и мы всей страной поедем в Крым на море", — написал мальчик.
В сети расчувствовались жизнеутверждающими планами маленького украинца.
Напомним, что Северодонецк – это ключевой узел коммуникаций на Донбассе. Город целенаправленно обстреливают по пунктам жизнеобеспечения, чтобы оставить людей без коммуникаций.
Украинские воины делают все, что в их силах для обороны Луганска. Так, 6 марта под Северодонецком ВСУ разгромили передовой отряд российских войск. Ранее одной из целей захватчиков стал детский сад в Северодонецке.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский, раскритиковавший мировых лидеров за их молчание, из-за которого рф продолжает открыто угрожать Украине, жестко высказался по поводу западных брендов и компаний, продолжающих свою работу в рф. Глава государства заявил, что таких компаний не волнуют дети, которые у нас уже убиты.
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