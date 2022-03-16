Отчима расстреляли, а 9-летняя Саша потеряла руку: россияне не дали эвакуироваться раненному ребенку под Киевом

Оккупанты не дали ребенку вовремя получить медицинскую помощь.

На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину во время эвакуации из Гостомеля (Киевская область) маленькая девочка Саша получила травму руки, что в итоге привело к ампутации конечности.

Об этом случае сообщила исполнительный директор и член правления Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в Twitter.

Сообщается, что всего через несколько дней после празднования дня рождения девочки Саши ее семье пришлось спасаться от российских оккупантов. Во время эвакуации из Гостомеля был убит отчим ребенка, который пытался на авто вывезти семью в безопасное место. Девочка получила ранение, однако попасть сразу в больницу из-за обстрелов захватчиков не сумела. В итоге 9-летняя Саша с матерью несколько дней прятались в подвале одного из домов в Буче. Спустя пару дней их чудом спасли и направили в больницу, где девочке сделали операцию. К сожалению, руку пришлось ампутировать.

Отец девочки Антон поблагодарил врачей и ЗСУ за спасение своего ребенка.

Саша очнулась после операции, а увидев маму, улыбнулась и сказала, что хочет розовый протез.

Саша в больнице

Девочку с матерью отвезли на реабилитацию за границу, где Сашу ожидает вторая операция, а затем реабилитация.

Отец девочки призвал не делать из нее жертву.

"Саша не жертва. Саша герой. Она для меня символ. Ей удалось выжить, ей хватило энергии, ей хватило сил. Благодаря также вашим молитвам. Я это знаю", — написал Антон Филипчук на своей страничке в Facebook.

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