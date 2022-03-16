Война – день 21: россия отгребает по всем направлениям, но продолжает с остервенением убивать украинцев

Оперативно о главном за 16 марта.

Подходит к концу третья неделя с начала вероломного нападения россии во главе с диктатором владимиром путиным на Украину. Уже очевидно, что какие-либо планы кремля по быстрому захвату Украины провалились. Как и надежды на бескровную "легкую прогулку" российских войск по украинской земле. Российские захватчики несут потери на всех направлениях и хоть и ввели в Украину все подготовленные силы, однако значительно продвинуться вглубь территории Украины не смогли. Вместо этого россия получает как международную изоляцию, так и все новые и новые санкции от различных стран или международных союзов.

В этом материале "Телеграф" публикует информацию о важнейших событиях, произошедших 16 марта, однако вы можете получать ее более оперативно в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Российская армия, которая вторгшаяся в Украину, потеряла уже до 40% своих подразделений. Оккупанты несут потери и остановлены по всем направлениям, сообщили в Генштабе ВСУ.

15 марта силами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины уничтожены три самолета рашистов, сбит один вражеский вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Авиация Воздушных Сил совершила девять авианалетов на колонны вражеской техники и скопления войск рашистов.

00:00 Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качинский во время визита в Киев предложил отправить в Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.

В Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за коллаборационизм. "Телеграф" разбирался, что означает коллаборационная деятельность и что за нее угрожает в Украине.

Стала известна личность ликвидированного 15 марта бойцами "Азова" российского генерала. Им оказался командир элитной 150-й мотострелковой дивизии Олег Митяев.

Великобритания ввела санкции против ряда российских компаний, в том числе против "фабрики пригожинских троллей" и псевдоакадемического интернет-журнала "Новое восточное обозрение".

Напомним, что оккупанты начали вторжение в Украину в ночь на 24 февраля — события первых двух дней "Телеграф" транслировал онлайн в материале "Война: Путин пытается взять Киев, армия РФ терпит большие потери в Украине".

Третий день российского вторжения в Украину – 26 февраля – расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

А каковой была ситуация 27 февраля – расписали почасово в статье: "Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину".

О событиях 28 февраля читайте в материале: "Война – день 5: Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину".

О том, как Украина прожила 1 марта, можно ознакомиться в статье: "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор".

События 2 марта мы расписывали в материале "Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку разрушают города Украины".

Информация за 3 марта доступна в текстовой трансляции: "Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но не могут продвинуться вглубь страны".

А о событиях 4 марта читайте в материале: "Война – день 9: россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками".

Также вы можете ознакомиться с информацией за 5 марта в материале: "Война — день 10: над россией опускается занавес, ВСУ сбивают самолеты, а пилотов берут в плен".

С данными за 6 марта можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города".

События 7 марта можно посмотреть в материале: "Война — день 12: новые переговоры, жестокие бои и появление городов-героев".

Информация за 8 марта доступна по ссылке: "Война — день 13: россияне "приветствуют" украинок с 8 марта бомбежками городов и убийствами".

О событиях 9 марта читайте в материале: "Война — день 14: россия идет к дефолту, но продолжает убивать мирных украинцев".

Тестовая трансляция боевых действий в Украине за 10 марта доступна в материале "Телеграфа": "Война — день 15: бомбардировка Украины продолжается, а украинцам разрешили убивать оккупантов".

События русско-украинской войны 11 марта отражены в материале: "Война — день 16: оккупанты ударили по Западу Украины и терроризируют мирных жителей".

О том, что происходило в субботу, 12 марта, можете ознакомиться в статье по ссылке: "Война – день 17: первые официальные данные о потерях Украины и продолжении боев".

Информация за 13 марта доступна в материале: Война – день 18: россияне теряют войска и ударили крылатыми ракетами по Яворивскому полигону.

События 14 марта можно посмотреть в материале: "Война — день 19: россияне продолжают бомбить города Украины, а путин уже побежал на поклон в Китай".

О происходившем 15 марта можно узнать в нашей статье: "Война – день 20: к россиянам медленно приходит прозрение, а оккупанты продолжают обстрел мирных городов Украины".