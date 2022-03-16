россия потеряла до 40% вторгшихся в Украину подразделений — Генштаб ВСУ

Враг до сих пор не смог выполнить ни одной поставленной задачи

По состоянию на конец суток 15 марта российская армия, вторгшаяся в Украину почти три недели назад, потеряла уже почти половину своих подразделений и была остановлена по всем направлениям.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 24:00 15 марта, обнародованной на странице в сети Фейсбук.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

"В целом, по состоянию на 15 марта 2022 года, врагом потеряно (уничтожено полностью или утрачена боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к так называемой "операции" на территории Украины", — говорится в сообщении.

Россияне так и не смогли разгромить группировку ВСУ, выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и выполнить другие задачи. В то же время оккупанты остановлены на Николаевском направлении.

Враг пытается усилить группировку войск за счет дополнительного переброса на территорию Украины батальонных тактических групп, сформированных из сводных подразделений, понесших потери в течение первых десяти суток операции, военных наемников из числа граждан иностранных государств.

"Кроме того, по имеющейся информации, российское военное руководство приняло решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории российской федерации с последующим привлечением их к боевым действиям против Украины", — говорится в сводке.

На Волынском направлении действия противника не измененились, основные усилия сосредотачиваются на усилении охраны украинско-белорусской границы. Выявлены переброски в приграничные с Украиной районы подразделений 120-й отдельной мотострелковой бригады (МИНСК) Северо-Западного оперативного командования ВС Беларуси.

На Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Понеся потери, россияне, в нарушение норм Международного гуманитарного права, совершают хаотическое минирование местности, создавая опасные условия существования мирному населению Украины. Наряду с этим противник осуществлял перегруппировку, восстановление боеспособности разгромленных в предыдущих боях подразделений. В результате действий ВС Украины враг несет значительные потери в живой силе и технике.

На Северском направлении противник в течение дня сосредотачивал усилия на ведении разведки. Есть проблемы с обеспечением войск боеприпасами.

На Слобожанском направлении противник пытается усилить существующую группировку путем сосредоточения резервов вблизи государственной границы, перекрыть доступ в Сумы с южного направления и блокировать Изюм. Успехов нет.

На Донецком направлении врагом предпринята неудачная попытка продвижения на направлениях населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, в результате чего окупанты понесли значительные потери и были вынуждены отойти в исходное положение. В районе Попасной противник пытается удержать занятое положение. Не имеет успеха в районе Авдеевки.

Наихудшая обстановка остается в районе Мариуполя, где противник пытается блокировать город на западной и восточной окраинах города. Имеет значительные потери, вынужден ввести резервы из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты.

На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на удержании занятых рубежей, усовершенствовании инженерного обустройства имеющихся позиций. Не отказывается от замысла продолжения наступления в направлении Кривого Рога. В результате эффективной работы подразделений Сил обороны Украины в районе Чернобаевки враг потерял семь боевых вертолетов.

Ранее Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что за 15 марта украинские воины уничтожили три самолета оккупантов и несколько колонн другой вражеской техники.