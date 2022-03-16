В Генштабе подтвердили контрнаступление ВСУ, но не рассказали где именно

Российские войска не могут окружать новые населенные пункты

На утро среды, 16 марта, в Генштабе Вооруженных Сил Украины отчитались о практической неизменной ситуации на фронте. Наши защитники продолжают держать оборону уже двадцать первый день, но по некоторым направлениям начали не только давать отпор, но и откидывая врага назад, контратакуя.

Об этом речь шла в свежей утренней сводке пресс-службы Генштаба.

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Почему россии не выиграть войну против Украины?

Также было упомянуто о том, что российские войска получили "по зубам" на некоторых участках временно оккупированных территорий Украины.

Активная работа ведется всеми подразделениями украинской армии. Так, системы ППО Воздушных Сил ВСУ уничтожили минимум три самолета противника. Два из них являются истребителями-бомбардировщиками Су-34. В добавок к этому сбито вертолет, минимум три беспилотника и две крылатые ракеты. Информацию продолжают обновлять.

Кроме этого атакует и авиация. Украинские пилоты совершили минимум девять налетов на колоны техники российских войск.

Из-за такой реакции на отдельных отрезках фронта рашистская армия пытается отступать. В основном враги пытаются оборонять ранее занятые свои позиции, а не захватывать новые территории. При этом они продолжают представлять из себя угрозу — их авиация по-прежнему опасна для жилых кварталов, отдельных домов и для гражданского населения в целом.

Однако напомним, что украинцы не собираются оставлять подобные преступления без ответа. Так, к примеру, за прошлые сутки на Херсонщине была эффектно уничтожена целая колона техники российских оккупантов. Это произошло неподалеку села Чернобаевка.