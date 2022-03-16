Укр

На море в Крым и по креветки в Мариуполь: патриотические открытки о жизни после Победы

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Украина отстроит все разрушенные города и заживет мирной жизнью Новость обновлена 16 марта 2022, 08:46
Украина отстроит все разрушенные города и заживет мирной жизнью

Украинцы верят в Победу и мечтают, как отстроят все города.

Вот уже три недели, как Украина героически обороняется от наступления русской орды. Российский агрессор продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской транспортной инфраструктуры, обстреливать и убивать мирное население.

Российские оккупанты каждый день обстреливают Харьков, Мариуполь, Киев и другие города Украины. В то же время украинская армия продолжает сопротивление и дает решительный отпор врагу. Украину поддерживают почти все мировые страны-партнеры и оказывают военную, денежную помощь, вводят пакетные санкции против агрессора. Большинство мировых знаменитостей уже высказались в поддержку Украины, осуждая российскую агрессию.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Сами же украинцы стойко верят в Победу и мечтают, как отстроят разрушенные города и заживут мирной жизнью.

"Телеграф" подготовил подборку патриотических открыток о жизни после Победы:

Украинцы мечтают о прогулке Крещатиком
Украинцы мечтают о прогулке Крещатиком
Все знают, что Мелитополь - это черешневая столица Украины
Все знают, что Мелитополь - это черешневая столица Украины
А отдыхать в этом году будем на южном берегу Крыма
А отдыхать в этом году будем на южном берегу Крыма
Помолимся за всех погибших в Успенском соборе в Чернигове
Помолимся за всех погибших в Успенском соборе в Чернигове
Посетим Мариупольский порт и купим азовских креветок
Посетим Мариупольский порт и купим азовских креветок
Отстроим все дома в Киеве и высадим деревья
Отстроим все дома в Киеве и высадим деревья
Будем гулять по площе Свободы в Харькове
Будем гулять по площе Свободы в Харькове
Летом будем ждать арбузный урожай из Херсона
Летом будем ждать арбузный урожай из Херсона
И, конечно же, будем смотреть футбол на Донбасс-арене в Донецке
И, конечно же, будем смотреть футбол на Донбасс-арене в Донецке

Несмотря на все ужасы войны, украинцы не утратили способности мечтать и смеяться. А как известно, врага можно бить не только оружием, ведь юмористическое и патриотическое творчество поможет в трудную минуту сохранить стойкость и бодрость духа.

В сети продолжают шутить над российскими оккупантами, создавая мемы и фотожабы.

А маленькие украинцы также мечтают о скорой Победе. Дети рисуют патриотические рисунки, пишут стихи и сочинения.

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#Война #Победа #Открытки
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