На море в Крым и по креветки в Мариуполь: патриотические открытки о жизни после Победы

Украинцы верят в Победу и мечтают, как отстроят все города.

Вот уже три недели, как Украина героически обороняется от наступления русской орды. Российский агрессор продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской транспортной инфраструктуры, обстреливать и убивать мирное население.

Российские оккупанты каждый день обстреливают Харьков, Мариуполь, Киев и другие города Украины. В то же время украинская армия продолжает сопротивление и дает решительный отпор врагу. Украину поддерживают почти все мировые страны-партнеры и оказывают военную, денежную помощь, вводят пакетные санкции против агрессора. Большинство мировых знаменитостей уже высказались в поддержку Украины, осуждая российскую агрессию.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Сами же украинцы стойко верят в Победу и мечтают, как отстроят разрушенные города и заживут мирной жизнью.

"Телеграф" подготовил подборку патриотических открыток о жизни после Победы:

Украинцы мечтают о прогулке Крещатиком

Все знают, что Мелитополь - это черешневая столица Украины

А отдыхать в этом году будем на южном берегу Крыма

Помолимся за всех погибших в Успенском соборе в Чернигове

Посетим Мариупольский порт и купим азовских креветок

Отстроим все дома в Киеве и высадим деревья

Будем гулять по площе Свободы в Харькове

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Летом будем ждать арбузный урожай из Херсона

И, конечно же, будем смотреть футбол на Донбасс-арене в Донецке

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Несмотря на все ужасы войны, украинцы не утратили способности мечтать и смеяться. А как известно, врага можно бить не только оружием, ведь юмористическое и патриотическое творчество поможет в трудную минуту сохранить стойкость и бодрость духа.

В сети продолжают шутить над российскими оккупантами, создавая мемы и фотожабы.

А маленькие украинцы также мечтают о скорой Победе. Дети рисуют патриотические рисунки, пишут стихи и сочинения.