На море в Крым и по креветки в Мариуполь: патриотические открытки о жизни после Победы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 67
Украинцы верят в Победу и мечтают, как отстроят все города.
Вот уже три недели, как Украина героически обороняется от наступления русской орды. Российский агрессор продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской транспортной инфраструктуры, обстреливать и убивать мирное население.
Российские оккупанты каждый день обстреливают Харьков, Мариуполь, Киев и другие города Украины. В то же время украинская армия продолжает сопротивление и дает решительный отпор врагу. Украину поддерживают почти все мировые страны-партнеры и оказывают военную, денежную помощь, вводят пакетные санкции против агрессора. Большинство мировых знаменитостей уже высказались в поддержку Украины, осуждая российскую агрессию.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Сами же украинцы стойко верят в Победу и мечтают, как отстроят разрушенные города и заживут мирной жизнью.
"Телеграф" подготовил подборку патриотических открыток о жизни после Победы:
Несмотря на все ужасы войны, украинцы не утратили способности мечтать и смеяться. А как известно, врага можно бить не только оружием, ведь юмористическое и патриотическое творчество поможет в трудную минуту сохранить стойкость и бодрость духа.
В сети продолжают шутить над российскими оккупантами, создавая мемы и фотожабы.
А маленькие украинцы также мечтают о скорой Победе. Дети рисуют патриотические рисунки, пишут стихи и сочинения.