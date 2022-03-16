Укр

"С Маском получилось не очень": Венедиктова потроллила Рогозина

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Ирина Венедиктова Новость обновлена 16 марта 2022, 09:36
Ирина Венедиктова

Венедиктова напомнила Рогозину о его пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова потроллила главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, которого уже даже американские космонавты унижают на русском языке.

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Соответствующий пост она опубликовала у себя на Фейсбук.

В начале Венедиктова напомнила Рогозину о его преступлениях, среди которых посягательство на территориальную целостность Украины и пособничество в ведении агрессивной войны.

"Рогозин Дмитрий Олегович, украинские прокуроры приняли решение временно ограничить ваши права на свободу передвижения до появления последующих приказов украинских судов. Органы прокуратуры Украины считают, что в ваших действиях содержится состав преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, а именно ч. 3 ст. 110 — посягательство на территориальную целостность Украины, а также ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 — пособничество в ведении агрессивной войны. Вы, используя своё положение, используя медийные площадки РФ, фактически распространяли лживую и вредоносную информацию, обманывая, с преступными намерениями, граждан РФ", — пишет Венедиктова.

После чего она упомянула неуместный ответ Рогозина Илону Маску в стихах и едко заметила, что "с Маском получилось не очень", попросив ей в ответ стихи не писать.

"Единственное, о чем попрошу — не изображайте из себя знатока поэзии. Сейчас, знаете ли, в Украине с лирическим настроением как-то не очень. Тем более, с Илоном Маском получилось тоже кое-как", — написала генпрокурор.

Напомним, что после того, как американский изобретатель и миллиардер Илон Маск вызвал президента россии владимира путина на поединок за Украину, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил ему в странной форме. Он написал ему стих Александра Пушкина:

Ты, бесенок, еще молоденек,

Со мною тягаться слабенек;

Это было б лишь времени трата.

Обгони-ка сперва моего брата.

Очевидно намекнув, что Маску прежде, чем сражаться с путиным, нужно сразиться с Рогозиным.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Рогозин #Ирина Венедиктова
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