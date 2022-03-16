Еще шесть украинских защитников получили "Героя Украины": известно имена

Родина чтит подвиг каждого солдата и офицера, вставших на ее оборону

На двадцать первый день войны с россией, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский наградил еще шестерых военнослужащих званием "Герой Украины". К сожалению, четверо защитников получили это высокое звание посмертно, отдав свою жизнь в борьбе за государство и свободу.

Список имен указан в Указе президента на сайте ОП.

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Вместе со званием Героям Украины орден "Золотая Звезда" от главы государства получили посмертно:

полковник Валерий Федорович Гудзь;

полковник Сергей Леонидович Котенко;

полковник Александр Мирославович Мариняк;

майор Павел Олегович Сбитов.

Еще двое военнослужащих были представлены к высшей награде при жизни:

старший лейтенант Дмитрий Леонидович Дозорчей;

старший лейтенант Владимир Владимирович Сидунец.

Напомним, что несколько дней назад президентом впервые в истории нашего государства было присвоено звание Героя Украины посмертно женщине. Такого звания удостоилась боевой медик Инна Дерусова, убитая вражеским шаром во время обстрелов Ахтырки в Сумской области.