Еще шесть украинских защитников получили "Героя Украины": известно имена
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Родина чтит подвиг каждого солдата и офицера, вставших на ее оборону
На двадцать первый день войны с россией, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский наградил еще шестерых военнослужащих званием "Герой Украины". К сожалению, четверо защитников получили это высокое звание посмертно, отдав свою жизнь в борьбе за государство и свободу.
Список имен указан в Указе президента на сайте ОП.
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Вместе со званием Героям Украины орден "Золотая Звезда" от главы государства получили посмертно:
- полковник Валерий Федорович Гудзь;
- полковник Сергей Леонидович Котенко;
- полковник Александр Мирославович Мариняк;
- майор Павел Олегович Сбитов.
Еще двое военнослужащих были представлены к высшей награде при жизни:
- старший лейтенант Дмитрий Леонидович Дозорчей;
- старший лейтенант Владимир Владимирович Сидунец.
Напомним, что несколько дней назад президентом впервые в истории нашего государства было присвоено звание Героя Украины посмертно женщине. Такого звания удостоилась боевой медик Инна Дерусова, убитая вражеским шаром во время обстрелов Ахтырки в Сумской области.
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