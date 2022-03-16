"Еды нет, воды нет, боеприпасов нет": перехват разговора оккупанта

рашисты страдают от систематических неудач на украинских землях

По состоянию на 21 день войны, которую президент страны-агрессора владимир путин развернул, чтобы захватить украинские территории, российские солдаты продолжают звонить близким в россию и жаловаться о том, в каких ужасных условиях их оставили на произвол судьбы на украинских землях.

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Еще один перехваченный телефонный разговор оккупанта был обнародован в среду, 16 марта, в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины.

По словам российского захватчика, после трех воскресений войны в Украине они уже не имеют ни еды, ни обычной воды, а сухпаек приходится делить как минимум на двоих.

"Еды нет, воды нет. Остался один сухпаек на двоих. Больше ничего нет. Мы не видим смысла нахождения здесь: провианта нет, боезапасов нет, солярки нет. ", – пожаловался своей жене путинский военный.

В свою очередь женщина также жалуется любимому, что дела у россии тоже идут не самым лучшим образом, мол, из магазинов уже исчезли "пепси-кола", "зара" и "бершка".

Также отмечается, что отсутствие в стране "пепси" для россиянки столь же болезненная тема, как и то, что ее муж убивает мирное население на войне в Украине и, скорее всего, может совсем скоро стать удобрением для плодородной украинской почвы.

Публикация СБУ в соцсети

""Умом россию не понят" — но нам это и не нужно. Нам нужно отстоять свою землю !", — подчеркивают в тексте публикации

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за больших проблем с отсутствием продовольствия и коммуникации российские войска начали прибегать к мародерству, о чем свидетельствует один из телефонных разговоров оккупанта, который удалось перехватить работникам СБУ.