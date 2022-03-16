Объемы гумпомощи из-за границы за 10 суток превысили уже 70 тысяч тонн – ОП

В Киеве для разгрузки и распределения гуманитарных грузов работают логистические центры

За последние 10 суток Украина получила из-за границы уже около 70 тысяч тонн гуманитарных грузов. Об этом в Телеграмм сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Вся гуманитарная помощь, поступающая в Украину, через областные гуманитарные хабы распределяется и доставляется на Восток, Юг и Центр Украины.

"За сутки в Киевскую область поступило 266 тонн гуманитарной помощи из Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Кировоградской и Черновицкой областей", — добавил Тимошенко.

В составе гуманитарных грузов – товары первой необходимости, продукты питания, медицинские препараты, средства гигиены, одежда и т.д.

В Киеве для разгрузки и распределения гуманитарных грузов, по словам замглавы ОП, также работают логистические центры, откуда помощь направляется во все 7 районов Киевской области.