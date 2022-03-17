Украина призывает страны ЕС заблокировать торговлю с россией – Кубраков

После закрытия пассажирского авиасообщения со странами Европейского Союза необходимо принять более действенные меры и ввести тотальную торговую блокаду страны-агрессора. Об этом в Facebook по итогам визита в Киев премьер-министров Польши, Чехии и Словении написал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Почти сразу после полномасштабного вторжения, ЕС, а также Великобритания, США, Канада и другие демократические страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Однако понятно, что одно дело – отказаться от пассажиропотока, но совсем другое – от торговли", — отметил Кубраков.

По его словам, Украина уже более трех недель призывает ЕС принять два системных решения, которые заблокируют торговлю с россией и беларусью: закрыть все порты для российских и связанных с ней компаний, а также закрыть доступ к автомобильной сети для российских и белорусских перевозчиков.

Со стороны Еврокомиссии и большинства стран ЕС, по данным Кубракова, существует поддержка таких мер.

"В частности Польша, Литва, Латвия и Эстония могут заблокировать транзит грузовиков из беларуси и россии – однако есть ряд стран, которые не готовы идти на подобные шаги", – добавил Кубраков.

Среди стран, до сих пор выступающих против подобных мер, министр назвал Германию, которая аргументирует свой отказ тем, что россия поставляет продукты и уголь.

Кубраков привел своему коллеге, министру транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькеру Виссингу примеры успешного и быстрого замещения товаров из россии: "Рассказывал ему, как в очень тяжелых условиях Украине удалось успешно перестроить логистику поставок угля — в частности, закупая его у стран Латинской Америки, Азии, Африки. Это не критическая проблема, которую нельзя было бы решить. Особенно для первой экономики Европы".

Кубраков надеется, что в Германии его аргументы услышали, хотя содержательного ответа до сих пор не последовало.

"Пока молчание в ответ на этот вопрос остается на совести руководства некоторых стран. Но я верю, что здоровая логика восторжествует", — добавил Кубраков.