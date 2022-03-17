В Украине в четверг должны работать 9 гумкоридоров: названы направления
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Эвакуация проводится из Киевской и Донецкой области
В четверг, 17 марта открываются гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения в нескольких направлениях.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
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Донецкая область:
▪️Мариуполь — Запорожье;
Киевская область:
▪️Бородянка — Житомир;
▪️село Шевченково — Бровары;
▪️продукты и медикаменты в Гостомель, Бучу, Семиполки, Маркивци, Опанасов;
Харьковская область:
▪️гуманитарная помощь из Харькова в Волчанск.
Как сообщал "Телеграф" в Мариуполе сохраняется чрезвычайно сложная ситуация. В городе не осталось ни одного здания без повреждений. Около 80-90 процентов инфраструктуры Мариуполя уничтожены обстрелами российской армии. В настоящее время весь город получил критические повреждения. И это населенный пункт, где на момент начала боевых действий проживало минимум 350 тысяч человек. По состоянию на 13 марта насчитывалось более 2,3 тысяч погибших