Укр

В Украине в четверг должны работать 9 гумкоридоров: названы направления

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Ирина Верещук Новость обновлена 17 марта 2022, 09:35
Ирина Верещук

Эвакуация проводится из Киевской и Донецкой области

В четверг, 17 марта открываются гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения в нескольких направлениях.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Донецкая область:

▪️Мариуполь — Запорожье;

Киевская область:

▪️Бородянка — Житомир;

▪️село Шевченково — Бровары;

▪️продукты и медикаменты в Гостомель, Бучу, Семиполки, Маркивци, Опанасов;

Харьковская область:

▪️гуманитарная помощь из Харькова в Волчанск.

Как сообщал "Телеграф" в Мариуполе сохраняется чрезвычайно сложная ситуация. В городе не осталось ни одного здания без повреждений. Около 80-90 процентов инфраструктуры Мариуполя уничтожены обстрелами российской армии. В настоящее время весь город получил критические повреждения. И это населенный пункт, где на момент начала боевых действий проживало минимум 350 тысяч человек. По состоянию на 13 марта насчитывалось более 2,3 тысяч погибших

Теги:
#Украина #Россия #Война
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