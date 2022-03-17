Мэр Мелитополя впервые вышел на связь после шестидневного плена: видео

Мэр Мелитополя подчеркнул, что украинцы — свбодный народ

Мэр Мелитополя Иван Федоров, которого 16-го марта обменяли на российских солдат-срочников, впервые вышел на связь после шестидневного плена.

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Федоров записал видеообращение и опубликовал его в своем Фейсбуке.

Мэр поблагодарил мелитопольцев, которые не побоялись даже во временно оккупированном россиянами городе выходить на митинги и декларировать, что украинцы — свободный народ. Он также поблагодарил мелитопольцев за поддержку во время его 6-дневного плена.

"Спасибо друзьям Мелитополя, которые отстаивали интересы нашего города на всеукраинской и международной аренах, и сделали все возможное и невозможное для моего освобождения. Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за помощь с освобождением. Вместе мы победим и поднимем наш украинский флаг на центральной площади Мелитополя!", — подчеркнул мэр.

Напомним, что мэра Мелитополя Ивана Федорова попал в плен 11 марта. Его похитили 10 российских оккупантов, надев мэру мешок на голову. Федоров отказался сотрудничать с напавшими на Мелитополь российскими оккупантами. Почти сразу похитители выдвинули против него безумное обвинение, якобы он занимался с террористической деятельностью. Держали мэра Мелитополя во временно оккупированном Луганске.

Ранее "Телеграф" сообщал, тысячи мелитопольцев с флагами Украины все эти дни выходили на протесты против оккупантов и требовали освободить мэра.