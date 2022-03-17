Войска Беларуси могут вступить в войну - Генштаб

ВСУ дает решительный отпор оккупантам.

На двадцать вторые сутки противостояния Украины русскому военному вторжению, оккупанты продолжают стратегическую наступательную операцию против Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 12:00 17 марта, обнародованной на странице в сети Фейсбук.

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Враг не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Удачи нет.

В целях сковывания действий Вооруженных Сил Украины противник пытается осуществлять блокировку населенных пунктов к северу от столицы.

Вместе с тем, враг не отказывается от нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры во Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и других областях, где не ведутся активные боевые действия.

На Волынском направлении фиксируется интенсивное использование территории, инфраструктуры Республики Беларусь группировкой войск российской федерации для нанесения ударов по территории Украины и логистического обеспечения группировки оккупационных войск, действующих на Полесском направлении.

Сохраняется вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь в боевых действиях на стороне российской федерации.

На Полесском направлении враг предпринимал попытки овладеть ранее занятыми рубежами, потерянными в результате успешных действий подразделений Вооруженных Сил Украины. Успеха на указанном направлении не имеет, несет потери. Пытается осуществить перегруппировку войск и наладить логистическое обеспечение.

На Северском направлении активных наступательных действий враг не проводил, продолжает подготовку для возобновления наступления с целью дальнейшей блокировки Киева с северо-восточного направления. Совершает хаотические обстрелы позиций подразделений Вооруженных Сил Украины, пытается вести разведку.

На Слобожанском направлении оккупанты пытались провести наступательные действия из района города Изюм, успеха не имели. Предпринимаются попытки закрепиться на занятых рубежах и усовершенствовать систему материально-технического обеспечения.

Российские захватчики усиливают группировку за счет дополнительных подразделений 1-й танковой армии и береговых частей Балтийского флота.

На Донецком и Таврическом направлениях враг производил наступательные действия. Имел частичный успех в районе Рубежного (закрепляется на западной и северо-западной окраинах города, продвигается к южной части города). На Попаснянском и Волновахском направлениях провел неудачные штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнеторецк и Марьинка. Понес потери. Проводит перегруппировку войск, осуществляет пополнение запасов. На Мариупольском направлении продолжается штурм города.

В Запорожском направлении активных наступательных действий оккупанты не проводили.

На Южнобужском направлении противник проводил разведку, осуществлял инженерное оборудование занимаемых позиций. Пытался проводить наступательные действия в Криворожском направлении, взял под контроль н.п. Малая Шестерня, однако всеобщего успеха не имела, закрепляется на занимаемых позициях.

На Таврическом направлении противник продолжал наращивание системы материально-технического обеспечения группировки войск. На аэродроме Джанкой развернут сборный пункт поврежденной техники.

Противник пытается распространять дезинформацию по всем доступным каналам коммуникаций как на население временно оккупированных территориях, так и на собственное население с целью формирования мифа о "непобедимости" вооруженных сил российской федерации.

Командование Вооруженных Сил Украины обращается к медиасообществу с просьбой максимально ограничить освещение персональных данных, фотографий, содержащих лицо офицерского состава (командиров подразделений), геолокационной, визуальной, адресной привязки к местам выполнения ими задач. Исключить фото- и видеофиксацию, распространение в медиа точной территориальной привязки бомбоубежищ (мест укрытия гражданского населения), с целью усложнения получения противником текущей информации из открытых источников для нанесения ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре.

Напомним, что за три недели войны россия потеряла около 14 тысяч солдат и офицеров. Также уничтожено более 400 танков и 1400 бронированных машин. Но в россии эти цифры замалчиваются и никто не знает реальных потерь.

17 марта украинские бойцы смогли ликвидировать еще один пункт командования российской нацистской армии.