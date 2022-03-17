Укр

Замглавы путинской Росгвардии задержан ФСБ? О чем сообщили в сети

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
103
Директор Росгвардии Роман Гаврилов Новость обновлена 17 марта 2022, 15:37
Директор Росгвардии Роман Гаврилов

РосСМИ в свою очередь сообщают, что Гаврилов якобы был уволен

Журналист-расследователь из Bellingcat Гристо Грозев сообщил о задержании заместителя директора Росгвардии Романа Гаврилова.

Об этом, ссылаясь сразу на три независимых источника, он сообщил на своей странице в Твиттере.

"Три независимых источника сообщают, что заместителя начальника Росгвардии (подразделения внутренней армии РУ, понесшей колоссальные потери в Украине) генерала Романа Гаврилова задержала ФСБ. Гаврилов также ранее работал в ФСО, службе безопасности Путина", — говорится в сообщении Грозева.

При этом причина задержания неясна, отмечает Грозев: по словам одного источника, он был задержан управлением военной контрразведки ФСБ за "утечку военной информации, повлекшую гибель людей", а два других говорят, что это была "расточительная трата топлива".

В то же время российские СМИ сообщают о том, что Гаврилов был уволен, отмечая, что его якобы уволил лично директор Федеральной службы войск национальной гвардии рф Виктор Золотов.

"Заместитель директора Росгвардии Роман Гаврилов был уволен. Уволен по неизвестным причинам, не исключено, компрометирующим", — пишет СМИ, ссылаясь на собственные источники.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что несколько самолетов в рф вылетели в сторону бункера путина.

Теги:
#Украина #Россия
Олег Жданов оценил для "Телеграфа" ход войны с россией и перспективы Украины
Интервью
Мы должны нанести полное военное поражение рф. Думаю, до лета управимся, – полковник Олег Жданов
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Олег Жданов оценил для "Телеграфа" ход войны с россией и перспективы Украины
Мы должны нанести полное военное поражение рф. Думаю, до лета управимся, – полковник Олег Жданов
Дата публикации
Категория
Последствия обстрелов Мариуполя
"Город страха, смерти и ужаса": местная жительница рассказала о жутких реалиях Мариуполя
Дата публикации
Категория
Сирийские боевики прибегают к самоувечью, чтобы не ехать воевать на стороне рф
Сирийские наемники уже не очень-то хотят ехать в Украину: подробности от разведки
Дата публикации
Категория
Михаил Подоляк
Новая тактика россии: у Зеленского озвучили четыре цели врага
Дата публикации
Категория
Мирные украинцы продолжают страдать из-за российского вторжения
Война — день 22: мир требует от россии прекратить войну, но города Украины продолжают подвергаться обстрелам