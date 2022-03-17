Замглавы путинской Росгвардии задержан ФСБ? О чем сообщили в сети

РосСМИ в свою очередь сообщают, что Гаврилов якобы был уволен

Журналист-расследователь из Bellingcat Гристо Грозев сообщил о задержании заместителя директора Росгвардии Романа Гаврилова.

Об этом, ссылаясь сразу на три независимых источника, он сообщил на своей странице в Твиттере.

"Три независимых источника сообщают, что заместителя начальника Росгвардии (подразделения внутренней армии РУ, понесшей колоссальные потери в Украине) генерала Романа Гаврилова задержала ФСБ. Гаврилов также ранее работал в ФСО, службе безопасности Путина", — говорится в сообщении Грозева.

При этом причина задержания неясна, отмечает Грозев: по словам одного источника, он был задержан управлением военной контрразведки ФСБ за "утечку военной информации, повлекшую гибель людей", а два других говорят, что это была "расточительная трата топлива".

В то же время российские СМИ сообщают о том, что Гаврилов был уволен, отмечая, что его якобы уволил лично директор Федеральной службы войск национальной гвардии рф Виктор Золотов.

"Заместитель директора Росгвардии Роман Гаврилов был уволен. Уволен по неизвестным причинам, не исключено, компрометирующим", — пишет СМИ, ссылаясь на собственные источники.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что несколько самолетов в рф вылетели в сторону бункера путина.