По минному полю к влюбленной: как пекарь из Франции оказался в защите Запорожья и за что получил от ВСУ

По этой дивной истории однажды поставят спектакль, а может даже снимут фильм

Идет не менее страшный, чем все предыдущие, 22-й день войны. Но кроме известий о трагедиях, разрухе и боли, каждый день приносит и удивительные повествования о смелости, патриотизме, самопожертвовании, альтруизме. И, конечно же, о любви. За эти три недели в Украине, несмотря на боевые действия и эвакуации, было заключено немало браков – и в силовых подразделениях, и среди беженцев, и в оккупированных населенных пунктах.

Про совершенно необычную историю, рассказал на своей Фейсбук-странице известный запорожский шоумен, и еще более известный патриот Василий Бушаров.

"Полицейские привезли ко мне во двор сегодня гостя. Марку. Да, именно так зовут француза, который ночует у меня сегодня дома. Он переписывался с девушкой из Васильевки. И четыре дня назад поехал ее выручать и попытаться забрать ее с собой во Францию. В столицу Шампани – Реймс. Так вот, он решил ее спасти. Прошел польскую границу. Приехал в Запорожье. Добрался почти до Васильевки и пошел. Полем. Как потом оказалось — минным. Он пересек минное поле и на выходе его словили украинские вояки. Хорошенько помяли ему бока. Скотчем заклеили глаза и начали с пристрастием узнавать, кто он такой. Нашли его паспорт с российской визой 2018 года и наваляли еще разок. Потом пробили по всем базам и поняли, что он безобидный влюбленный. Потом его таскали по всем органам. Потом он сидел полдня где-то на блокпосту. Потом его отдали полицейским. А у них уже отняли его мы. Испуганного. Подавленного. Так получилось, что моя девушка знает французский, я смог объясняться с ним на английском. В какой-то момент мы обнимали плачущего парня и пытались его успокоить. Покормили. Расспросили. Позвонили барышне из Васильевки. Она выспросила все ли с ним в порядке, и попросила отправить его во Львов. Выехать к нему она не собиралась. Просто немного динамила парня. А он шел к ней по минному полю. Прямо по растяжкам и чудом остался жив. Вот такая любовь. Оказалось, что в Шампани он пекарь. И завтра мы договорились, что после нашего волонтерского штаба мы отвезем его на пекарню "Урожай", где он сделает замес хлеба на основании своего опыта. А еще он обещал нас научить печь круассаны. Все это похоже на страницу из книги, но оказалось частью моего дня сегодня".

Василий Бушаров ежедневно отчитывается о том, что делают волонтеры

Дело было еще на 12-й день войны, 7 марта. Тогда на пост Василия отреагировала масса людей. Комментарии были достойные:

"Француз к 8 марта — это хороший знак. Божьей вам помощи, вы – лучший, я вами горжусь"; "Женщины Запорожья, нам такой парень смелый очень нужен, найдем ему настоящую красивую украиночку";

Самые настоящие французские круассаны

"Василий, как вдохновляют ваши посты, эти глаза, в которых покой, радость, вера, оптимизм, а эта удивительная, волшебная улыбка… А еще и француз хорошенький рядом. Да еще и в ожидании французских круассанов. Вы вдохновляете на добро, на помощь. С Божьей помощью Все будет Украина";

Запорожанки учились у Марку

"Вася, дорогой, история с французом — невероятная. Любовь победит все!";

Сотрудничество получилось плодотворным

"Ничего себе! Вы просто супер! Ваши сила и дела целебны! Месьё французу поздравления от запорожанок!".

Обед будет вкусным

Конечно же, всем интересно, чем закончился этот "военно-полевой роман". А он не закончился, а продолжается. Спустя несколько дней Бушаров в одном из своих ежедневных отчетов о работе организованного и возглавляемого им волонтерского центра, сообщил, что Марк-Антуан Коляс стал предметом охоты журналистов (журналисток) разных украинских телеканалов. "Три интервью за день. Как по мне, он счастлив. Сейчас пишу пост и слышу, как он моет посуду на кухне. Правильный гость. Сегодня весь день планировали делать с ним торт, но так и не нашли на это время. По легенде, завтра его возлюбленная выезжает к нему из Васильевки".

И Владислава-таки приехала к влюбленному! Потом Марку с девушкой отправились во Львов. Василию Бушарову он об этом написал так: "Я с Владиславой в поезде. Еду во Львов. Соберу для вас все необходимое, еду и медикаменты и вернусь".

А он еще и на машинке умеет шить

Кстати, как выяснилось, француз не только прекрасный пекарь, его золотые руки пригодились и на других работах в волонтерском центре Запорожья.

Вместо послесловия. Пожалуй, многие знают о скульптурной композиции под названием "Вечная любовь", установленной в Киеве 9 лет назад в честь двух влюбленных. Молодой итальянский солдат Луиджи Педотто и вывезенная на принудительные работы украинская девушка Мокрина Юрзук познакомились в 1943 году в австрийском лагере для военнопленных. И полюбили друг друга. В 1945 году после освобождения Мокрине пришлось вернуться домой, но Луиджи вместе с ней не пустили. Он искал свою любимую многие годы, направляя письма в различные инстанции. После 60-летней разлуки им удалось встретиться на телепередаче "Жди меня". Вдохновленная этой историей, творческая команда "Интера" решила увековечить ее – так и появился памятник этой паре.

Пусть история француза Марку и украинки Владиславы будет позитивнее.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине из-за нападения путинских войск остается все меньше и меньше безопасных территорий.