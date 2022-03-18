Российские хакеры, атаковавшие украинские медиа, сильно прокололись: подробности

Утечки персональных данных с украинских сайтов не произошло.

Российские хакеры, атаковавшие украинский телеканал "Украина 24", оказались не слишком подготовлены. Сети и серверы, которые они использовали, уже определили и используют эту информацию, чтобы привлечь преступников к ответственности.

Об этом в среду, 17 марта, сообщили в Telegram-канале "Госспецсвязи".

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Так, специалисты СБУ, Госспецсвязи, СНБО и Киберполиции провели проверку фактов вмешательства в работу СМИ, подвергшихся хакерской атаке. Проверка показала, что никакой утечки персональных данных или информации, содержащейся на ресурсах, не произошло.

Все что удалось хакерам-оккупантам — разместить запретную в Украине символику и запустить строчку о якобы капитуляции Зеленского. Кстати, украинские службы отреагировали мгновенно, сообщив всем, что это был фейк.

Отмечается, что российские хакеры оказались еще и не очень умными.

"Предварительные результаты расследования позволяют говорить о низком уровне подготовки злоумышленников. Уже идентифицированы сети и серверы, которые они использовали для атаки. Их действия будут квалифицированы как поддержка страны, совершающей преступления против человечества и человечности", — отметили в Госспецсвязи.

Украинские профильные службы также выяснили, что атака заключалась в эксплуатации уязвимости рекламного приложения. А эту несложную процедуру готовили с самого начала открытой российской агрессии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украине недавно пообещали доступ к специальному ресурсу, который не только поможет идентифицировать погибших вражеских военных, но и противостоять информационной пропаганде Москвы.