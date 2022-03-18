Оккупантам здесь не место: россияне потеряли за день 14 единиц воздушной техники

Украинские военные не оставляют врагам никаких шансов.

В течение 22 дня противостояния российским оккупантам силы противовоздушной обороны Украины ликвидировали еще 14 воздушных целей врагов.

Об этом в четверг, 18 марта, сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

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Отмечается, что в течение дня русским оккупантам досталось как в воздухе, так и на земле. Вдобавок к нескольким потерянным колоннам военной техники, серьезными были потери противника и в небе. Украинские истребители вели серьезные бои с врагами в небе, зенитные ракетные войска закрывали небо с земли. Совместными усилиями наших военных 17 марта удалось уничтожить 14 воздушных целей российских оккупантов:

7 самолетов;

1 вертолет;

3 беспилотника;

3 крылатые ракеты.

Стоит отметить, что один из российских беспилотников, который ликвидировали украинские военные за прошедшие сутки, досаждал украинцам над Одессой. О нем отдельно сообщал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

А вот еще несколько фотографий, свидетельствующих о том, что российским оккупантам вместе с их техникой нет места как на украинской земле, так и в воздушном пространстве нашей страны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по состоянию на утро 17 марта ряды российских войск "поредели" на около 14 тысяч солдат и офицеров. Также уничтожены более 400 танков и 1400 бронированных машин.