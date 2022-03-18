Украинцы нанесли сокрушительный удар сразу по двум полкам русских оккупантов — Генштаб ВСУ

Оккупанты несут большие потери

На утро пятницы, 18 марта, украинские военные успешно продолжают отражать попытки наступления российских оккупантов, и нанесли серьезные потери сразу двум полкам армии рф, пытавшимся продвинуться вглубь Украины.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что группировки врага пытаются закрепиться и удержать временно захваченные рубежи, но украинские защитники наносят по ним сокрушительные удары.

В частности, удалось остановить продвижение и частично уничтожить подразделения 434-го учебного и 26-го танкового полков российской армии. Точные потери врага пока уточняются.

Интересно, что потери рф наносит не только Украина, но и сами солдаты подстреливают друг друга, чтобы не идти воевать.

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Тем временем россия пытается пополнить ряды за счет скрытой мобилизации, привлечения курсантов и срочников под видом "добровольцев", сирийских наемников.

На временно оккупированной территории оккупанты раздают продукты людям, пытаясь создать себе позитивный имидж, а также отлавливают активистов, чиновников, военных и других украинцев, которые могут оказать сопротивление.

Враг продолжает нести урон. Есть проблемы с обеспечением подразделений. Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил рф и наемников участвовать в войне против Украины.

Как сообщал "Телеграф", за первые 22 дня войны российские военные потеряли около 14 тысяч человек и тысячи единиц военной техники в попытке захвата Украины.

Накануне, 17 марта, украинские защитники нанесли мощный удар по врагу в Харьковской области и уничтожили сразу 14 воздушных целей противника.