Укр

Кирилл Тимошенко: 17 марта гуманитарными коридорами эвакуировано 3810 человек

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
31
Кирилл Тимошенко: 17 марта гуманитарными коридорами эвакуировано 3810 человек Новость обновлена 18 марта 2022, 08:05

3810 человек эвакуированы гуманитарными коридорами 17 марта, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Из них 2000 – мариупольцы. Они уже смогли добраться до Запорожья, где им предоставляется помощь. По состоянию на вечер часть автомобиля еще была в пути.

"Для всех выехавших из Мариуполя организованы временные пункты помощи в Бердянске. Завтра (в пятницу, 18 марта – ред.) такие пункты начнут действовать в Мангуше", — сказал Тимошенко.

Людей, идущих пешком, будут довозить из Мангуша в Бердянск, оттуда – в Запорожье.

Также в четверг еще 1810 жителей были эвакуированы из Ворзеля, Бучи, Гостомеля, Шевченкова, Бородянки. Теперь они уже в безопасности.

В населенные пункты Киевской области гуманитарными коридорами доставлено около 40 тонн продовольствия и медикаментов.

Во Львове взрывы
Львов
Утро во Львове началось со взрывов: первые детали и фото
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Во Львове взрывы
Утро во Львове началось со взрывов: первые детали и фото
Дата публикации
Категория
Еще один русский офицер не вернется домой
"Еб*шь, еб*шь!": "спецназовцы" показали, как с помощью NLAW ликвидировали российских захватчиков (видео)
Дата публикации
Категория
Украинские защитники и защитницы продолжают отстаивать свою землю
Украинцы нанесли сокрушительный удар сразу по двум полкам русских оккупантов — Генштаб ВСУ
Дата публикации
Категория
Украинские защитники не дают захватчикам реализовать их кровавые планы
Украинцы успешно бьют оккупантов: свежие карты боев в Украине на 18 марта
Дата публикации
Категория
Оккупанты беспощадно бомбят мирные украинские города
Война – день 23: россия почти полностью отрезана от мира, но кровавый террор в Украине не заканчивает