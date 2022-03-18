Кирилл Тимошенко: 17 марта гуманитарными коридорами эвакуировано 3810 человек

3810 человек эвакуированы гуманитарными коридорами 17 марта, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Из них 2000 – мариупольцы. Они уже смогли добраться до Запорожья, где им предоставляется помощь. По состоянию на вечер часть автомобиля еще была в пути.

"Для всех выехавших из Мариуполя организованы временные пункты помощи в Бердянске. Завтра (в пятницу, 18 марта – ред.) такие пункты начнут действовать в Мангуше", — сказал Тимошенко.

Людей, идущих пешком, будут довозить из Мангуша в Бердянск, оттуда – в Запорожье.

Также в четверг еще 1810 жителей были эвакуированы из Ворзеля, Бучи, Гостомеля, Шевченкова, Бородянки. Теперь они уже в безопасности.

В населенные пункты Киевской области гуманитарными коридорами доставлено около 40 тонн продовольствия и медикаментов.