В Украине в пятницу должны работать 9 гумкоридоров: названы направления
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 99
В Балаклею и Изюм планируется доставка гуманитарной помощи
В пятницу, 18 марта открываются гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения в нескольких направлениях. Согласовано 9 маршрутов.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram.
Донецкая область:
▪️Мариуполь — Запорожье;
Тем, кто будет идти из Мариуполя пешком, будет организована помощь в городе Мангуш;
Сумская область:
Сумы — Полтава;
Тростянец, Лебедин, Конотоп, Краснополье, Великая Писаревка — Полтава,
Харьковская область:
Гуманитарная помощь в города Балаклея и Изюм.
На завтра разрабатываются маршруты для доставки гуманитарной помощи в города Херсонской и Луганской областей.
Как сообщал "Телеграф" в Мариуполе сохраняется чрезвычайно сложная ситуация. В городе не осталось ни одного здания без повреждений. Около 80-90 процентов инфраструктуры Мариуполя уничтожены обстрелами российской армии. В настоящее время весь город получил критические повреждения. И это населенный пункт, где на момент начала боевых действий проживало минимум 350 тысяч человек. По состоянию на 13 марта насчитывалось более 2,3 тысяч погибших.