Укр

В Украине в пятницу должны работать 9 гумкоридоров: названы направления

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Ирина Верещук Новость обновлена 18 марта 2022, 09:37
Ирина Верещук

В Балаклею и Изюм планируется доставка гуманитарной помощи

В пятницу, 18 марта открываются гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения в нескольких направлениях. Согласовано 9 маршрутов.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Донецкая область:

▪️Мариуполь — Запорожье;

Тем, кто будет идти из Мариуполя пешком, будет организована помощь в городе Мангуш;

Сумская область:

Сумы — Полтава;

Тростянец, Лебедин, Конотоп, Краснополье, Великая Писаревка — Полтава,

Харьковская область:

Гуманитарная помощь в города Балаклея и Изюм.

На завтра разрабатываются маршруты для доставки гуманитарной помощи в города Херсонской и Луганской областей.

Как сообщал "Телеграф" в Мариуполе сохраняется чрезвычайно сложная ситуация. В городе не осталось ни одного здания без повреждений. Около 80-90 процентов инфраструктуры Мариуполя уничтожены обстрелами российской армии. В настоящее время весь город получил критические повреждения. И это населенный пункт, где на момент начала боевых действий проживало минимум 350 тысяч человек. По состоянию на 13 марта насчитывалось более 2,3 тысяч погибших.

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#Украина #Россия
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