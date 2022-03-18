Эту страну не победить: потерявший обе ноги украинец пошел воевать

Страну, которую идут защищать такие люди, победить невозможно.

Украинская армия продолжает поражать весь мир своим мужеством и профессионализмом. Даже в Пентагоне отметили уникальность ЗСУ, ведь украинские защитники сумели установить рекорд эффективности использования противотанковых комплексов Javelin. Однако не стоит забывать, что украинские защитники еще и очень самоотвержены и патриотичны, что доказывает уроженец Закарпатья Василий Штефко.

55-летний мужчина отправился защищать свою страну несмотря на то, что у него нет обеих ног, сообщает Генеральный штаб ЗСУ в Фейсбуке.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Невероятный человек – Василий Штефко из с.Кушница в Закарпатье. 55-летний мужчина без двух ног ушел на фронт бить врага" — говорится в публикации.

Василий Штефко добровольно пришел в 128 бригаду, чтобы воевать с россиянами, которые разрушают украинскую инфраструктуру, убивают мирных людей и в принципе ведут себя хуже нацистов. Мужчина отметил, что когда россия вторглась в Украину, он просто не смог спокойно сидеть дома. Так как в молодости он служил в армии, умеет стрелять и неплохо водит машину, Василий посчитал, что "пригодится" на фронте.

"Просто не смог сидеть дома, собрал вещи и пошел в военкомат. Признаюсь сейчас перед совравшим там командованием – сказал, что у меня только один протез. Люди, которые не видят протезов, даже не догадываются, что у меня нет ног" — признается Василий.

Стоит отметить, что обе ноги мужчина потерял находясь на заработках в россии еще в 2004 году.

Напомним, что отпор оккупационная армия получает во всех регионах Украины. Лишь в ночь на 17 марта два боевых самолета армии РФ были сбиты в небе над Днепропетровской областью.

В свою очередь, британская разведка заявила, что вторжение рф в Украину не увенчалось успехом ни с воздуха, ни с моря, ни на суше.