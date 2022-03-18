Укр

"Вали их, г**донов!": украинские военные эмоционально отреагировали на уничтожение российских оккупантов

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Защитники не сдерживали радости от точности выстрела Новость обновлена 18 марта 2022, 11:54
Защитники не сдерживали радости от точности выстрела

Врага не жалеют ни на одном из направлений фронта

В копилке ликвидированных российских оккупантов "пополнение" — украинские военнослужащие попали в очередной расчет захватнической армии. Несколько единиц боевой техники нацистов были уничтожены вместе с личным составом.

Видеозапись с места событий поделились в пресс-службе 5-го резервного батальона 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода.

При публикации военные сразу предупреждают: защитники не сдерживали ни эмоций, ни острого слова, когда выпущенный снаряд попал в нужную цель. Оккупанты получили несколько "добрых" эпитетов в свой адрес и, конечно, гибель, потому что ничего другого им в Украине предложить не могут.

Предупреждаем: на видео присутствует нецензурная лексика (18+).

Добавим, что точное место разбиения очередного расчета россиян не сообщается. Однако, скорее всего, это одна из южных областей Украины, ведь 28-я ОМБр входит в оперативное командование "Південь" Сухопутных войск ВСУ.

Также отметим, что имя Рыцарей Зимнего Похода бригада получила благодаря участникам рейдов в тылу Красной и Добровольческой армий во времена Украинской революции 1917-1921 гг.

Ранее мы рассказывали о том, как в небе над Киевом удалось сбить очередной российский боевой самолет — благодаря прицельному попаданию снаряда из "Стингера" еще одна "оккупационная" птица приземлилась навечно.

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#Украина #Россия #Война #Потери
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