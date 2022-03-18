Господства врага в небе нет: в Воздушных силах Украины прояснили ситуацию

Врагу так и не удалось занять доминирующее положение в небе над Украиной

На 23-й день полномасштабного вторжения россии Воздушные Силы украинского государства продолжают защищать украинское небо от авиации рф несмотря на систематические попытки российских самолетов нарушить воздушное пространство над Украиной.

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Соответствующую информацию сообщил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя вопросы позиций врага в небе над Украиной.

По его словам, еще в первый день военной агрессии россии против Украины враг нанес массированный ракетный удар ракетами "Калибр", "Искандер", Х-55, Х-101 и другими. Главными целями россии были украинские радиолокационные станции, зенитные ракетные войска, военные аэродромы и авиация. Кроме того, рашисты пытались уничтожить и командные пункты, чтобы все вывести из-под контроля, однако все попытки врага были напрасными, ведь украинская разведка сработала на высоком уровне и все возможные сценарии развития событий были учтены.

Сейчас, согласно отчетам минобороны россии, в Украине уничтожено около 90% аэродромов, а также зенитных ракетных войск, однако эти данные не соответствуют действительности, ведь Украина только за двое суток удалось уничтожить 16 летательных аппаратов россии.

"Враг не имеет доминирующего положения в нашем небе. Частично он контролирует воздушное пространство, потому что навезли очень много С-300, "Буков" и "Панцирей", но их постепенно уничтожают и "Байрактары", и артиллерия. ", — подчеркнул Игнат.

Также спикер добавил, что основными точками захода российской авиации являются города Киев, Житомир и Харьков, где они систематически, почти каждый час, предпринимают попытки зайти большими группами самолетов и, минуя зону поражения украинского ПВО, бомбят мирное население.

"Мы знаем, где это происходит, принимаем это во внимание, оперативно корректируем свою работу и отрабатываем по ним.", — заявил представитель командования.

Ранее "Телеграф" сообщал, что летательные аппараты российской федерации были зафиксированы уже и на территории Польши и Румынии. Вражеская авиация продолжает нарушать воздушное пространство стран, находящихся в составе НАТО.