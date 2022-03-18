Стало известно имя бывшего топ-чиновника, подозреваемого в госизмене
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Подозреваемый сообщал оккупантам о местоположении украинских солдат в Киеве.
В пятницу, 18 марта, на 23-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Киеве за госизмену был задержан топ-чиновник.
Шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар на своей страничке в Facebook назвал имя подозреваемого.
По данными Сохара, в государственной измене подозревается Иванов Евгений Ремович, бывший первый заместитель Фонда государственного имущества Украины, который работал на этой должности с 2010 по 2014 год.
"В Киеве за государственную измену задержали бывшего первого заместителя главы Фонда госимущества – мужчина во время войны передавал оккупантам данные о размещении военных и техники Вооруженных Сил Украины. По моим данным, это такое себе Иванов Евгений Ремович, человек из нашей позапрошлой жизни", — сообщил Сохар.
Напомним, по данным следствия, бывший первый заместитель Фонда государственных имуществ Украины распространял идею изменения территориальной целостности Украины и способствовал оккупантам в проведении агрессивной войны. Во время обыска у него были обнаружены и изъяты пистолеты, патроны, гранаты и мобильный телефон.
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