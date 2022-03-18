"Байрактар" плавит российский инвентарь: ВСУ показали блестящую работу беспилотника

Мощные беспилотники не оставляют россиянам никакого шанса.

Украинские военнослужащие за 23 дня противостояния российским захватчикам уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Во многих случаях не обошлось без помощи турецких беспилотников "Байрактар".

Видео удивительной работы украинских защитников в дуэте с турецкой "птичкой" показало Оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook.

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"Пришли оккупанты к нам в Украину

Форма новенькая, военные машины

И немного поплавился их инвентарь

Байрактар… Байрактар…" — подписали военные видео цитатой из известной песни Тараса Боровко о "Байрактаре".

В видеоролике собрали сразу несколько кадров, подтверждающих эффективность работы "Байрактара" и тот факт, что наши военные виртуозно с ним справляются.

Напомним, что работа украинских военных в дуэте с "Байрактарами" все 23 дня войны поражает и добавляет уверенности в том, что враг на наших землях будет разбит вдребезги. Турецкие беспилотники с легкостью уничтожают колонны российской техники, не оставляя оккупантам ни одного шанса на продвижение вперед.

В течение последней недели благодаря этим "птичкам" удалось уничтожить вражеский пункт управления в Киевской области. Хорошо поработали турецкие беспилотники и с российским зенитно-ракетным комплексом, разнеся его в щепки. Пользователи сети высоко оценили работу "Байрактара" в районе Тростянца Сумской области. Не менее увлекательным было и уничтожение российских колонн техники на Лебединщине и Роменщине.