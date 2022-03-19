Будильник для оккупантов: работу украинских "Градов" показали на видео

Украинская армия нанесла удар по оккупантам

Работу реактивных систем залпового огня вооруженных сил Украины показали на видео.

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Ролик опубликовали в Фейсбук 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

"Доброе утро, Украина! Будильник для оккупантов от воинов 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского", — говорится к подписи к видео.

На кадрах можно увидеть слаженную работу реактивных систем залпового огня, вероятно "Градов", находящихся на вооружении украинской армии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Харьковщине тероборона уничтожила БМП российских оккупантов.

Также "Телеграф" публиковал видео, как украинские военные эмоционально отреагировали на уничтожение российских оккупантов. Защитники не сдерживали ни эмоций, ни острого слова, когда выпущенный снаряд попал в нужную цель. Оккупанты получили несколько "добрых" эпитетов в свой адрес и, конечно, гибель, потому что ничего другого им в Украине предложить не могут.