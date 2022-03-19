Токмак – это Украина: жители оккупированного городка ежедневно выходят на митинги против войск россии

Отважные горожане с плакатов советуют российским воякам возвращаться домой или сдаваться

Сейчас на 24-й день русско-украинской войны, казалось бы, обычный вопрос "Как вы там?" приобрел в Украине небанальное значение. "Как мы? Каждый час прячемся по сигналу воздушной тревоги в укрытие". "Как мы? Ожидаем открытия гуманитарного коридора". "Как мы? Обстрел, все потом…". "Как мы? Мы бросили все и уехали, сейчас в Европе, не знаем, как будем жить дальше". "Как мы? У нас тихо, но вокруг ездит вражеская техника, ходят российские солдаты с белыми повязками и висят российские триколоры, у жителей отбирают машины, хватают активистов". Мы продолжаем рассказ о жизни в оккупации. Сегодня пообщались с жителями небольшого города Токмак в Запорожской области.

Вражеская машина свалилась в речку

"И я, и сын, и мама, которой 78 лет, переболели – лечились народными методами, потому что лекарств нет, купить невозможно, — рассказывает местная жительница Антонина. – Дело в том, что в субботу, 26 февраля, когда у нас бои шли за город, была перестрелка на улицах, российские БТРы шли и их солдаты, мы прятались в подвале, а там очень холодно и все перемерзли. А теперь проблема с наличкой, совсем закончилась: с 24 февраля и до сих пор не могу получить деньги в банке. Я же не могу попроситься без очереди – там все такие. Мой номер 844, но денег очень мало дают, можно стоять в банк каждый день и уходить ни с чем".

Временно оккупированы, но верны Украине

Женщина также жалуется, что несколько дней они были в информационном вакууме — абсолютно без связи, без интернета. "У нас дней 5 или больше не было света, не работало радио, слушали лишь "гуп-гуп-гуп" — то ли звуки залпов, то ли разрывавшихся снарядов?".

Потому новости получали только от соседей, кто рискнул выбраться по необходимости в иной район города. Например, один из соседей рассказал о том, что был сильный бой на "Ленинском" мосту.

Река разделяет город, а мост его связывает

Стоит пояснить, что мост через речку Токмачку горожане так называют по привычке, просто ранее здесь проходила улица Ленина, переименованная затем во Владимирскую. "При мне, сказал, поднимали нашего солдата убитого, еще один раненый был".

Так называемый "Ленинский" мост, по которому в Токмак идет вражья техника

По соцсетям разлетелось видео российского военного автомобиля, который свалился с этого моста. Подписано оно так: "В Токмаке оккупант решил совершить самоуничтожение. Набитая боеприпасами машина упала в реку".

Операция "Самоликвидация"

Конечно же, опасаясь за свою жизнь, токмачане попрятались по домам и подвалам, потому очевидцев произошедшего, видимо, было немного. Из уст в уста передают рассказ о некоем смелом пареньке, который, якобы, выскочил навстречу огромной группе захватчиков и требовал, чтобы они убирались вон, и застреленном за это… "Так вот зашли они к нам в субботу, а в воскресенье была перестрелка между гаубичной батареей ВСУ близ города и вражеским войском, стоявшим неподалеку. А потом два самолета пролетели и накрыли наших защитников авиаударом. Самолеты вынырнули так неожиданно из-за туч и пролетели над домом – было очень страшно!".

Отстояли очередь за хлебом, а его не хватило

Антонина объясняет, что в первые дни, когда началась война, многие люди кинулись закупать продукты и товары, снимать деньги с банкомата, они же с сыном были на работе, потому вынуждены довольствоваться малым, тем запасом, что обычно у каждой хозяйки имеется на кухне. Правда, пока выручает домашняя консервация, которой занималась в летне-осенний сезон. Но узнав, что есть люди, оказавшиеся в худшем положении, их семья решила поделиться закатками. "Когда появилась связь, мы узнали, что в Токмаке начал работу Гуманитарный штаб и подготовили с сыном липовый мед, виноградный сок, приправы сладкие и горькие, и решили все это передать нуждающимся. Чувствовали себя еще слабыми, потому несколько банок взяли с собой, а там попросили, чтобы к нам заехала машина и забрала бутыля. Потому что надо помогать другим".

Токмак - это Украина. Без вариантов.

Пока в городе несколько дней не было электричества, не работал и местный хлебокомбинат. Собеседница вспоминает, как 8 марта они с мамой 3,5 часа отстояли в очереди за хлебом. "В конце концов привезли, всего 30 буханок. Мы были 14-ми в очереди, и очень обрадовались, что наконец-то поедим настоящего хлеба. Но когда попали в магазин, как раз на моей маме хлеб закончился. Она очень расстроилась, а я успокаивала, что надо радоваться, что живы, а вместо хлеба перепичек напечем. В общем, как в детской сказке, чтобы что-то приготовить, надо было по сусекам поскрести, по амбарам помести".

Несмотря на все бытовые проблемы оккупации и реальную опасность оказаться схваченными российскими вояками, жители южного городка с 30-ю тысячами населения ежедневно выходят на митинги, стараясь донести до российских завоевателей свою позицию: "Токмак – это Украина, оккупантов сюда не звали".

Цветы возложили к месту погибших защитников

"Начиная с конца февраля каждый день выходят, митингуют, идут по разным улицам. На днях из центра города дошли до "Ленинского" моста, по которому идет вражеская техника и где погибли наши защитники, возложили в память о них цветы, также оставили цветы на Братской могиле воинов, погибших во время Второй мировой войны. Народу очень много приходит с плакатами и флагами. Об этом не сразу все узнали, пока связи не было, а затем сработало "сарафанное радио".

Токмак - украинский город, оккупанты пусть убираются

Женщина жалеет, что не может подкрепить рассказ личными фотографиями – все военные колонны рф сопровождают снайперы, и она боится рисковать собой, снимая технику и самих врагов.

Ракеты над 5-м этажом — не самое приятное соседство

Ну и оккупанты чувствуют себя, по-видимому, неуютно. По крайней мере, как поведала другая токмачанка. По ее словам, представители "почти самой сильной армии мира" на днях испугались горожан, дружно и шумно шедших с ярмарки, и от стресса стали палить в воздух.

На митинг выходят сотни граждан

"Российских войск много, — досадует Татьяна. — На окраинах в частных домах жители все еще соблюдают светомаскировку. Взрывы слышны каждую ночь. Хотя сведущие люди объясняют, что это не прилеты к нам, а наоборот, выходы ракет в направлении других населенных пунктов. Первые две недели не было света и воды. А к речке за водой не пускали — там военные".

Когда начались еженощные обстрелы, ей вместе со старенькой матерью пришлось перебраться из своей квартиры в 5-этажке на верхнем этаже к родственнице в частный сектор. Причина проста: "Ракеты над 5-м этажом — не самое приятное соседство".

Татьяна также говорит о проблемах с наличкой. "Некоторые магазины, например, "33 кв. метра", продают товары по платежным картам, но, в основном, все за наличку. Снять можно либо в "Привате", где я 1500 какая-то в очереди, движущейся крайне медленно, либо в "А-банке", где выдают всего по 500 или по 1000 гривен".

Жители города идут с украинским флагом и плакатами

Токмачанка объясняет, что только на этой неделе стало возможно проехать в город из соседних сел, до этого все дороги были перекрыты. Но жителей очень выручала птицефабрика, находящаяся в пригороде — яйца были в продаже и вроде даже их раздавали каким-то категориям населения. В магазинах товаров негусто. И все же, спустя некоторое время в магазинах со складов или запасников появились и крупы, и хлеб. А из соседнего Мелитополя молокозавод привозит свою продукцию и еще возят иные продукты со складов. В аптеках практически нет лекарств. Нет и подвоза их с неоккупированных территорий.

Машины беженцев – без стекол, со следами осколков и пуль

Долгое время украинским властям не удавалось согласовать с вражеской армией решение по гуманитарному коридору из Мариуполя в Запорожье. Но вот дело чуть сдвинулось с места и людям на легковых автомобилях удалось вырваться из разбомбленного российскими нацистами города.

Когда часть машин заехала в Токмак, здесь им оказали радушный прием — горожане несли помощь из дома, хотя накануне сами опасались наступления гуманитарной катастрофы.

Так выглядят машины беженцев из Мариуполя

"Мы ужасались автомобилям, они были совершенно разбитыми — без стекол, с заклеенными пленкой окнами, со следами осколков и пуль, надписями "Дети" и белыми тряпками, привязанными к зеркалам и ручкам дверей".

Местные жители их быстро разобрали по домам – успокоить, обогреть, накормить. Позаботились о прибывших и прихожане церкви.

Для беженцев нашелся кров и забота токмачан

В одном из токмакских пабликов встретился даже такой комментарий: "Простите, но на токмачан не хватило сегодня беженцев. Все желающие предоставить временное убежище для переселенцев стояли вечером в очереди, ждали мариупольцев. Уважаю каждого жителя, кто откликнулся. Токмак – это сила!". Оказалось, что продвижение колонны в Запорожье было затруднено, россияне ее останавливали, оставляя на ночь сотни легковушек на трассе на холоде.

Так жители Токмака ждали беженцев из Мариуполя

В токмакских пабликах немало ярких снимков с митингов.

Токмак был и останется украинским

Часть из них публикует редактор здешней газеты "Наше місто – Токмак" Виталий Голод. В постах журналист напоминает: "Как всегда, в 13:00 митинг против росоккупации. Общая молитва, Токмак — это Украина. И указываем курс российскому кораблю". Уточняет: "Собрались те, кто не хочет годами стоять в очередях за яйцами".

Оккупация временна, уверены горожане

А недавно, после митингов и возложения цветов к памятнику воинам-освободителям 1943-го года, Виталий написал: "Немного пообщались с русскими солдатами, в том числе, впервые услышали следующее: "Мы уважаем, что вы патриоты своей Родины".

Токмачане не боятся оккупантов и пытаются их вразумить

По его мнению, выступления местных патриотов, отважных земляков не разгоняют лишь потому, что здесь пока стоят только войска рф, но не ФСБшники, в отличие от Мелитополя, где захватчики начали репрессии в отношении проукраинских активистов.

За три недели войны жителям уже надоели столь резко изменившиеся в худшую и опасную сторону условия жизни. Они с нетерпением ждут радостных известий от ВСУ и Теробороны об отбитых атаках и удачных наступлениях.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российские войска продолжают атаковать украинские города, несмотря на свои масштабные потери в живой силе и технике. Однако перелом в этой войне уже произошел и государство-агрессор ожидает скорая деградация.