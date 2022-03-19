Помогают найти землю: военные показали, как сбивают технику оккупантов (видео)
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ВСУ напоминают, что российской боевой авиации не место в небе над Украиной
На 24 день активных боевых действий в Украине наши защитники решили продемонстрировать, настолько точно умеют сбивать авиационные суда противника. Как показывает документированная практика, ликвидация вражеской техники проходит удачно и над сушей, и над водоемами.
Видеозапись была обнародована на официальной Facebook-странице Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Некоторые из кадров можно легко узнать, ведь они давно уже разошлись по сети, однако часть из них — новая. И все же каждая секунда ролика кажется настоящим удовольствием для тех, кто уже заждался, когда же родную землю полностью очистят от захватчиков.
Добавим, что у авторов видео точно есть чувство юмора, ведь в качестве музыкального сопровождения они использовали песню российской группы "Машина времени" — "За тех, кто в море". Ролик завершается фразой: "Тот тот, кто не струсил и вёсeл не бросил, тот землю свою найдёт".
"ВСУ заботятся о том, чтобы Военно-космические силы России находили землю", — добавили монтажеры ролика в конце.
Напомним, что лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич поддерживал Украину еще до полномасштабного вторжения России. В частности, он выражал недовольство из-за взыскания большого количества войск к украинской границе.
Также стоит отметить, что вместе с более чем 14 тысячами погибших русских нацистов армия России потеряла уже 111 вертолетов и 95 самолетов.