Укр

Помогают найти землю: военные показали, как сбивают технику оккупантов (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Смотреть на горящие самолеты россиян можно вечно Новость обновлена 19 марта 2022, 13:20
Смотреть на горящие самолеты россиян можно вечно

ВСУ напоминают, что российской боевой авиации не место в небе над Украиной

На 24 день активных боевых действий в Украине наши защитники решили продемонстрировать, настолько точно умеют сбивать авиационные суда противника. Как показывает документированная практика, ликвидация вражеской техники проходит удачно и над сушей, и над водоемами.

Видеозапись была обнародована на официальной Facebook-странице Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Некоторые из кадров можно легко узнать, ведь они давно уже разошлись по сети, однако часть из них — новая. И все же каждая секунда ролика кажется настоящим удовольствием для тех, кто уже заждался, когда же родную землю полностью очистят от захватчиков.

Добавим, что у авторов видео точно есть чувство юмора, ведь в качестве музыкального сопровождения они использовали песню российской группы "Машина времени" — "За тех, кто в море". Ролик завершается фразой: "Тот тот, кто не струсил и вёсeл не бросил, тот землю свою найдёт".

"ВСУ заботятся о том, чтобы Военно-космические силы России находили землю", — добавили монтажеры ролика в конце.

Напомним, что лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич поддерживал Украину еще до полномасштабного вторжения России. В частности, он выражал недовольство из-за взыскания большого количества войск к украинской границе.

Также стоит отметить, что вместе с более чем 14 тысячами погибших русских нацистов армия России потеряла уже 111 вертолетов и 95 самолетов.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Авиация #Потери #ВСУ
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