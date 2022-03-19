Помогают найти землю: военные показали, как сбивают технику оккупантов (видео)

ВСУ напоминают, что российской боевой авиации не место в небе над Украиной

На 24 день активных боевых действий в Украине наши защитники решили продемонстрировать, настолько точно умеют сбивать авиационные суда противника. Как показывает документированная практика, ликвидация вражеской техники проходит удачно и над сушей, и над водоемами.

Видеозапись была обнародована на официальной Facebook-странице Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Некоторые из кадров можно легко узнать, ведь они давно уже разошлись по сети, однако часть из них — новая. И все же каждая секунда ролика кажется настоящим удовольствием для тех, кто уже заждался, когда же родную землю полностью очистят от захватчиков.

Добавим, что у авторов видео точно есть чувство юмора, ведь в качестве музыкального сопровождения они использовали песню российской группы "Машина времени" — "За тех, кто в море". Ролик завершается фразой: "Тот тот, кто не струсил и вёсeл не бросил, тот землю свою найдёт".

"ВСУ заботятся о том, чтобы Военно-космические силы России находили землю", — добавили монтажеры ролика в конце.

Читайте также: Категория Политика Арестович назвал пять направлений, на которые враг бросает свои силы По мнению военного эксперта, ВСУ очень профессионально отражают атаки российской армии.

Напомним, что лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич поддерживал Украину еще до полномасштабного вторжения России. В частности, он выражал недовольство из-за взыскания большого количества войск к украинской границе.

Также стоит отметить, что вместе с более чем 14 тысячами погибших русских нацистов армия России потеряла уже 111 вертолетов и 95 самолетов.