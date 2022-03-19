"Пусть работают!" Украинцы комментируют решение о лагерях для пленных оккупантов

В настоящее время вопросом военнопленных занимается специально созданный правоохранительный орган

На 24 день мощного противостояния Украины захватчикам из российской федерации, в Украине заработали специальные лагеря для российских военнопленных, которых удалось задержать бойцам украинской армии и тех, кто сдался самостоятельно.

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Указанную информацию в субботу, 19 марта, во время общения с журналистами BBC обнародовала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, вопрос размещения в Украине специальных военных лагерей для пленных оккупантов из России уже решен, а в Министерствах обороны и Внутренних дел, а также в других украинских ведомствах уже успели подписать совместный приказ.

"Они есть, потому что этого требует Женевская конвенция… Даже медицинская помощь военнопленным из россии оказывается почти на том же уровне, как предоставляется нашим ребятам. Поэтому я считаю, что мы себя проявляем как цивилизованная страна, которая дает отпор агрессору, но сама не становится агрессором", — рассказала Венедиктова.

Кроме этого, генпрокурор добавила, что в настоящее время вопросами, касающимися российских военнопленных, занимается специально созданный правоохранительный орган – Военная служба правопорядка.

В сети украинцы уже успели высказать свое мнение по поводу размещения лагерей для оккупантов на территории Украины и, судя по настроениям жителей Неньки, большинство таким развитием событий крайне недовольно.

Некоторые убеждены, что пленных нужно заставить работать на территории Украины вместо того, чтобы содержать в лагерях:

Есть и такие, кто отмечает, что пленных оккупантов не так много, чтобы создавать для них специальные отдельные лагеря:

А некоторые украинцы предлагают размещать соответствующие "приюты" для оккупантов на территории Мариуполя и Харькова, очевидно, чтобы те на себе почувствовали, в каком аду уже четвертую неделю живет украинский народ.

Реакция пользователей соцсети

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские нацисты взяли в плен журналистку издания "hromadske", которая с первых дней военной агрессии со стороны россии работала в горячих точках и снимали репортажи для информационного портала.