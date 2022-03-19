"Украинская бабушка отравила пирожки - 8 трупов": новый перехват разговора оккупантов
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Военным рф нечего есть
Российская армия, которая воюет в Украине уже 24-й день, находится в плачевной ситуации. Оккупантам нечего есть, а тела убитых вывозят пачками.
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Свежий перехват разговора оккупантов опубликовал Антон Геращенко.
"вчера еще 4 гроба привезли!", "А знаешь, сколько мы отправили?! Кучу!", "Глеб в Воронеже говорит, что камазами трупы привозят!", — можно услышать на записях.
Также оккупанты признаются, что им нечего есть, сухпайки закончились, а новое продовольствие не поступает. Так, был перехвачен следующий разговор оккупанта с невестой:
- нам тут жрать нечего. Вчера утку стырили! Магазины бомбим. Мы голодаем!
- по телику показывают, что местные вам продукты сами отдают.
- Ага! Бабушка одна пирожки принесла — 8 человек в цинке уехало.
- В смысле? С чем пирожки?
- С ядом!
Как сообщал "Телеграф", ранее в очередном перехваченном разговоре оккупанты жаловались, что их командование бежит, солдаты сидят без еды, оружия, денег и медпомощи.