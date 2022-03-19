Укр

"Кого они называют нацистами?" Еще одно видео, которое рушит пропаганду путина

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
1298
"Кого они называют нацистами?" Еще одно видео, которое рушит пропаганду путина Новость обновлена 19 марта 2022, 16:04

Еврейская община, которая живет в Киеве, активно помогает эвакуированным украинцам.

Одной из главных составляющих путинской пропаганды является то, что в Украине царит неонацизм. В сети даже распространялись фейковые новости, что украинцы якобы нападают на евреев. Только российская пропаганда не учитывает то, что в Украине есть свобода слова, а украинцы прежде чем верить новостям, проверяют их в надежных источниках.

На своем телеграм-канале "Pravda Gerashchenko" Антон Геращенко опубликовал видео из Киевской синагоги, на котором видно, как главный раввин Украины и его люди принимают в храме сбежавших людей от российских бомбардировок в Чернигове.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram.

"Ещё раз, кто не понял: Это синагога. Это раввин. Вот их Путин и его холуи называют нацистами" — подчеркнул Геращенко.

Отметим, что на этом российские фейки не заканчиваются. Среди прочих — информация, что украинские военные якобы используют иностранцев как щит, о том, что 302 зенитный полк под Харьковом дезертировал, а также – о том, что ночью надо отключать все электроприборы в связи с якобы подключением к европейским энергосетями.

Теги:
#Киев #Война #Синагога
Иллюстративное фото
Политика
В Польше поддержали блокаду фур из россии и призвали ЕС усилить санкции
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
В Польше поддержали блокаду фур из россии и призвали ЕС усилить санкции
Дата публикации
Категория
Одна из стран НАТО согласилась дать Украине боевые самолеты и ПВО
Одна из стран НАТО согласилась дать Украине боевые самолеты и ПВО
Дата публикации
Категория
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный
Залужный выступил с громким заявлением: "Каждый должен заниматься своим делом"
Дата публикации
Категория
Военные рф продолжают обстреливать гражданских
Враг перебросил в Беларусь солдат с Дальнего Востока: сводка Генштаба
Дата публикации
Категория
ВСУ держат оборону на всех фронтах
Война — день 24: страны формируют "антипутинский щит", но оккупанты продолжают издеваться над Украиной