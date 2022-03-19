"Кого они называют нацистами?" Еще одно видео, которое рушит пропаганду путина

Еврейская община, которая живет в Киеве, активно помогает эвакуированным украинцам.

Одной из главных составляющих путинской пропаганды является то, что в Украине царит неонацизм. В сети даже распространялись фейковые новости, что украинцы якобы нападают на евреев. Только российская пропаганда не учитывает то, что в Украине есть свобода слова, а украинцы прежде чем верить новостям, проверяют их в надежных источниках.

На своем телеграм-канале "Pravda Gerashchenko" Антон Геращенко опубликовал видео из Киевской синагоги, на котором видно, как главный раввин Украины и его люди принимают в храме сбежавших людей от российских бомбардировок в Чернигове.

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"Ещё раз, кто не понял: Это синагога. Это раввин. Вот их Путин и его холуи называют нацистами" — подчеркнул Геращенко.

Отметим, что на этом российские фейки не заканчиваются. Среди прочих — информация, что украинские военные якобы используют иностранцев как щит, о том, что 302 зенитный полк под Харьковом дезертировал, а также – о том, что ночью надо отключать все электроприборы в связи с якобы подключением к европейским энергосетями.