Недавно вышла замуж и мечтала о детях: в бою на Донбассе погибла 22-летняя военная
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2416
Военной Александре Бургарт было всего 22 года.
В результате обстрела российских оккупантов 19 марта погибла военная из Житомирской области Александра Бургарт (в девичестве – Шевчук).
Девушке было 22 года, она родилась в селе Миньковцы Андрушевской громады.
Информацию об этом разместил на своей странице в сети Facebook Андрушевский городской совет.
Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией
"Военнослужащая защищала Украину в 19-й отдельной ракетной бригаде "Святая Варвара". Вместе с ней погибли за Украину восемь Героев из Хмельницкой области", – говорится в сообщении.
Выпускница Андрушевской гимназии Александра Бургарт решила посвятить свою жизнь армии и поступила в военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, который закончила в 2021 году. Проходила военную службу в 19-й отдельной ракетной бригаде "Святая Варвара".
Известно, что погибшая недавно вышла замуж и мечтала о детях. Погибла в Донецкой области в бою с превосходившими силами противника. Вместе с ней в тот день погибли еще восемь украинских военнослужащих.
Напомним, 19 марта стало известно о смерти военнослужащего ВСУ, нападающего ФК "Черкасские казаки" Сергея Шестака. Боец погиб в бою под Волновахой (Донецкая область).
От вражеского обстрела погиб солист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин.
13 марта Украина потеряла одного из своих героических защитников — полковник Валерий Гудзь погиб на Луганщине.
- Дата публикации
-
- Категория
-