Недавно вышла замуж и мечтала о детях: в бою на Донбассе погибла 22-летняя военная

Военной Александре Бургарт было всего 22 года.

В результате обстрела российских оккупантов 19 марта погибла военная из Житомирской области Александра Бургарт (в девичестве – Шевчук).

Девушке было 22 года, она родилась в селе Миньковцы Андрушевской громады.

Информацию об этом разместил на своей странице в сети Facebook Андрушевский городской совет.

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"Военнослужащая защищала Украину в 19-й отдельной ракетной бригаде "Святая Варвара". Вместе с ней погибли за Украину восемь Героев из Хмельницкой области", – говорится в сообщении.

Выпускница Андрушевской гимназии Александра Бургарт решила посвятить свою жизнь армии и поступила в военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, который закончила в 2021 году. Проходила военную службу в 19-й отдельной ракетной бригаде "Святая Варвара".

Известно, что погибшая недавно вышла замуж и мечтала о детях. Погибла в Донецкой области в бою с превосходившими силами противника. Вместе с ней в тот день погибли еще восемь украинских военнослужащих.

Напомним, 19 марта стало известно о смерти военнослужащего ВСУ, нападающего ФК "Черкасские казаки" Сергея Шестака. Боец погиб в бою под Волновахой (Донецкая область).

От вражеского обстрела погиб солист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин.

13 марта Украина потеряла одного из своих героических защитников — полковник Валерий Гудзь погиб на Луганщине.