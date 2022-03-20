"Призрак" или его друг? Летчик ВСУ извинился перед украинцами и показал эффектное видео

Многие пользователи сети уже приглашают военного пилота в гости на кофе и борщ

Украинские военные летчики блестяще справляются со своими задачами по защите нашего неба. И пока сеть обсуждает внезапное исчезновение "призрака Киева", которое только за первую неделю войны успел сбить 20 вражеских самолетов, некоторые хвастаются собственной сноровкой.

Видеозаписью полета над землей на небольшой высоте поделился TikTok-пользователь fin_foin.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

В ролике видно, как умело военнослужащий управляет своей "птичкой", задавая ей нужный курс. Сама же высота полета действительно небольшая, но кое-где это необходимость, а не, собственно, каприз пилотов.

"Извините, что иногда вас пугаем, но выше летать опасно", — отметил военный, объясняя вынужденность таких маневров.

В сети уже возник спор, ведь часть людей считает, что таким образом приветствие аудитории передает "призрак Киева". Другие убеждены, что это совсем другой герой небес.

Как бы там ни было, но на странице пользователя есть еще одно видео о полетах в небе. Оно тоже выложено уже во времена русско-украинской войны, что не оставляет никаких сомнений – юзер военнослужащий.

Предупреждаем: ролик содержит нецензурную лексику (18+).

Между тем, в комментариях летчика уже приглашают в гости и обещают угостить вкусненьким.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сеть отреагировала на видео с работой украинских боевых пилотов, которым поделились в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.