Шесть стран Европы начали расследовать военные преступления россии во время вторжения в Украину

Страны Европы начали расследования преступлений оккупантов

Шесть стран Европы начали расследования военных преступлений, которые россия совершила во время вторжения в Украину.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в своем Твиттер

По ее словам, к таковым относятся:

Эстония;

Литва;

Германия;

Польша;

Словакия;

Швеция.

"Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы ускорить обмен информацией и доказательствами", — сообщила генпрокурор.

Как сообщалось ранее, 28 февраля Международный уголовный суд (МУС) в Гааге сообщил, что по своей инициативе решил начать расследование военных преступлений россии в Украине. Уже к 3 марта 39 стран мира подали обращения в МУС с призывом к немедленному началу расследования, что позволило ему приступить к работе не ожидая разрешения Палаты предварительного производства Суда.

4 марта Совет ООН по правам человека создал международную комиссию по расследованиям военных преступлений россии.

17 марта глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на очередной обстрел украинских городов и призвал провести трибунал над российскими преступниками в одном из пострадавших от их действий городов нашей страны, например, в Харькове или Мариуполе.