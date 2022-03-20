Укр

Шесть стран Европы начали расследовать военные преступления россии во время вторжения в Украину

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Мариуполь после обстрелов россиянами Новость обновлена 20 марта 2022, 23:32
Мариуполь после обстрелов россиянами

Страны Европы начали расследования преступлений оккупантов

Шесть стран Европы начали расследования военных преступлений, которые россия совершила во время вторжения в Украину.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в своем Твиттер

По ее словам, к таковым относятся:

  • Эстония;
  • Литва;
  • Германия;
  • Польша;
  • Словакия;
  • Швеция.

"Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы ускорить обмен информацией и доказательствами", — сообщила генпрокурор.

Как сообщалось ранее, 28 февраля Международный уголовный суд (МУС) в Гааге сообщил, что по своей инициативе решил начать расследование военных преступлений россии в Украине. Уже к 3 марта 39 стран мира подали обращения в МУС с призывом к немедленному началу расследования, что позволило ему приступить к работе не ожидая разрешения Палаты предварительного производства Суда.

4 марта Совет ООН по правам человека создал международную комиссию по расследованиям военных преступлений россии.

17 марта глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на очередной обстрел украинских городов и призвал провести трибунал над российскими преступниками в одном из пострадавших от их действий городов нашей страны, например, в Харькове или Мариуполе.

Теги:
#Украина #Германия #Польша #Эстония #Швеция #Россия #Словакия #Литва #Ирина Венедиктова
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