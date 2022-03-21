В разрушенном российскими оккупантами Чернигове замироточили иконы

В церкви отмечают, что это следует расценивать как добрый знак

В Чернигове, который российские оккупанты своими обстрелами превращают в руины, замироточили иконы. Чудо произошло в Екатерининской церкви.

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Об этом сообщает украинский журналист Василий Чепурной со ссылкой на настоятеля храма, секретарь епархиального управления отца Романа Киника.

При этом журналист отметил, что отец Роман удивляется, почему именно сейчас этому стали придавать такое исключительное значение, ведь икона св. Меркурия Бригинского мироточит уже три месяца.

"Теперь капли мира появились на Троицко – Ильинской иконе, на копии Дубенской иконы (даже на литографии, то есть на бумаге – такая иконка в алтаре) и на иконе Вифлеемской Божией Матери. Кстати, это единственная икона, на которой Божья Матерь улыбается. Поэтому эти знаки следует расценивать, как добрые знаки, как свидетельство, что Бог с нами — говорит отец Роман, не покидающий ни своего храма, ни своей паствы", — пишет журналист.

Кроме того, он сообщил, что иконы замироточили и в других церквях.

"В епархиальном управлении есть домовая церковь св.Феодосия Черниговского, где иконы нарисованы на обычном ДСП – они также мироточат, как, скажем, икона св.Антония Печерского", — рассказал Чепурной.

Как сообщал "Телеграф", церкви Московского патриархата начали переходить к ПЦУ.