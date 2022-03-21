Укр

"Умер Максим, ну и х*й с ним!" Ложь россиян о потерях в Украине высмеяли забавным видео

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Разбитая вражеская техника оккупантов Новость обновлена 21 марта 2022, 11:32
Разбитая вражеская техника оккупантов

рашисты пришли убивать мирных жителей Украины, однако встретили на нашей земле свою смерть

Российская федерация, которая 24 февраля без официального объявления войны напала на украинские земли, продолжает нести сокрушительные потери как на экономическом, так и на военном фронте. Несмотря на все заявления министерства обороны страны-агрессора о том, что "спецоперация" в Украине "идет по плану", всего за 25 дней полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже более 15 тысяч солдат и офицеров.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

В сети украинцы продолжают шутить над заявлениями руководства россии по поводу отсутствия потерь среди российских военных, обнародуя все новые мемы и шутливые видео.

Потерь нет, но это не точно

В комментариях под публикацией с новой саркастической видеозаписью "в россии потерь нет" пользователи сети отмечают, что русский народ получает то, что заслуживает, ведь вместо того, чтобы спокойно жить на собственной земле, теперь солдаты рф становятся удобрением на плодородных украинских территориях, мол, "за что боролись, на то и напоролись".

Некоторые вспоминают реальное количество погибших оккупантов, отмечая, что эти цифры перевалили уже за 15 тысяч человек:

Украинцы также напоминают, что, кроме обычных солдат, российская армия теряет и свой руководящий состав:

Реакция пользователей соцсети на шутливое видео о потерях росармии в Украине
Реакция пользователей соцсети на шутливое видео о потерях росармии в Украине

Ранее "Телеграф" сообщал, что на 26 день полномасштабного вторжения российской федерации в Украину, Киев и дальше остается главным приоритетом для российско-оккупационных войск.

Теги:
#Украина #Война #Россияне #Погибшие #Потери
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