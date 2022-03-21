путин потерял в Украине уже четыре своих армии: Арестович раскрыл секретные данные

ВСУ уничтожили три ударные армии противника и одну воздушную.

На 26 день полномасштабной войны противник почти упустил возможность наступать на территории Украины и ведет только тактические действия и накопление резервов, которые подвергаются сокрушительным ударам наших войск.

Об этом на ежедневном брифинге сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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Так, российская армия уже потеряла:

11 батальонов танков,

34 батальона ББМ,

5 девизионов РСЗО,

17 девизионов ствольной артиллерии,

почти 5 авиаполков самолетов,

5 авиаполков вертолетов.

"Это в общей сложности составляет три комплекта ударных российских армий, как оперативно-стратегических соединений. То есть мы уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную. Всего 4 армии из 10, которые есть у российской федерации", — сказал советник руководителя ОП.

Также Алексей Арестович поблагодарил сотрудников ГСЧС и медиков, спасающих жизни, часто рискуя своими.

Напомним, по данным Генштаба, россия продолжает нести потери в захватнической войне в Украине – на 26-й день войны погибли около 15 тысяч оккупантов, российская армия потеряла сотни единиц техники.