Укр

путин потерял в Украине уже четыре своих армии: Арестович раскрыл секретные данные

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Автор
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Алексей Арестович Новость обновлена 21 марта 2022, 13:41
Алексей Арестович

ВСУ уничтожили три ударные армии противника и одну воздушную.

На 26 день полномасштабной войны противник почти упустил возможность наступать на территории Украины и ведет только тактические действия и накопление резервов, которые подвергаются сокрушительным ударам наших войск.

Об этом на ежедневном брифинге сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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Так, российская армия уже потеряла:

  • 11 батальонов танков,
  • 34 батальона ББМ,
  • 5 девизионов РСЗО,
  • 17 девизионов ствольной артиллерии,
  • почти 5 авиаполков самолетов,
  • 5 авиаполков вертолетов.

"Это в общей сложности составляет три комплекта ударных российских армий, как оперативно-стратегических соединений. То есть мы уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную. Всего 4 армии из 10, которые есть у российской федерации", — сказал советник руководителя ОП.

Также Алексей Арестович поблагодарил сотрудников ГСЧС и медиков, спасающих жизни, часто рискуя своими.

Напомним, по данным Генштаба, россия продолжает нести потери в захватнической войне в Украине – на 26-й день войны погибли около 15 тысяч оккупантов, российская армия потеряла сотни единиц техники.

Теги:
#Россия #Алексей Арестович #ВСУ
Алексей Арестович
Украина
путин потерял в Украине уже четыре своих армии: Арестович раскрыл секретные данные
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