путин потерял в Украине уже четыре своих армии: Арестович раскрыл секретные данные
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1544
ВСУ уничтожили три ударные армии противника и одну воздушную.
На 26 день полномасштабной войны противник почти упустил возможность наступать на территории Украины и ведет только тактические действия и накопление резервов, которые подвергаются сокрушительным ударам наших войск.
Об этом на ежедневном брифинге сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram
Так, российская армия уже потеряла:
- 11 батальонов танков,
- 34 батальона ББМ,
- 5 девизионов РСЗО,
- 17 девизионов ствольной артиллерии,
- почти 5 авиаполков самолетов,
- 5 авиаполков вертолетов.
"Это в общей сложности составляет три комплекта ударных российских армий, как оперативно-стратегических соединений. То есть мы уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную. Всего 4 армии из 10, которые есть у российской федерации", — сказал советник руководителя ОП.
Также Алексей Арестович поблагодарил сотрудников ГСЧС и медиков, спасающих жизни, часто рискуя своими.
Напомним, по данным Генштаба, россия продолжает нести потери в захватнической войне в Украине – на 26-й день войны погибли около 15 тысяч оккупантов, российская армия потеряла сотни единиц техники.
- Дата публикации
-
- Категория
-