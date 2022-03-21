Укр

Оккупанты подло обстреляли медучреждение в Николаеве (фото, видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Результаты обстрела Николаева Новость обновлена 21 марта 2022, 15:16
Результаты обстрела Николаева

Предварительно жертв нет.

Николаевщина на ряду с Херсонщиной и Киевщиной — одна из самых "горячих" точек в войне россии и Украины. И если ранее оккупанты обстреливали Николаев в основном в темное время суток, то 21 марта решили "изменить тактику" и бросили бомбу на город днем. Под обстрел со стороны русских военных попал областной центр психического здоровья.

Видео последствия обстрелов появилось на телеграм-канале "Новости Николаева Украина Война", а также фото падения бомбы опубликовал руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким.

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По словам начальника областного управления здравоохранения Максима Безносенко, в результате обстрелов медучреждения никто не пострадал.

Отметим, российские оккупанты несколько недель подряд пытаются прорвать оборону Николаева, но терпят неудачи. 18 марта украинские защитники полностью сожгли военную технику противника на трассе со стороны Херсона в юго-восточной стороне города.

Также ранее "Телеграф" сообщал, что 21 марта, российские оккупационные войска вновь нанесли мощный удар по Киеву, в результате чего случился пожар в одном из торговых центров в Подольском районе столицы. На снимках разрушенного торгового центра видно, что ТРЦ получил сильные повреждения, повсюду валяются обломки, часть помещений полностью выгорела. Также было опубликовано видео разрушительных последствий обстрела ТРЦ Retroville российскими оккупантами.

Теги:
#Николаев #Обстрел #Война
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