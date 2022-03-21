Под Чугуевом ВСУ сбили истребитель российских оккупантов

Украинские системы ПВО продолжает защищать небо от вражеской авиации

Под Чугуевом, который украинским военным ранее удалось освободить от российских оккупантов, бойцы Вооруженных Сил Украины сбили истребитель военных рф.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Кроме того, он сообщил, что в Харьковской области были сбиты два беспилотника.

"Сегодня мобильные подразделения ВСУ под Чугуевым сбили истребитель российского противника. После возгорания на низкой высоте – тот упал со стороны российской федерации. Также утром в Харьковском районе на временно контролируемой оккупантами территории мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата "Орлан", — сообщил Синегубов.

Он также отметил, что украинские системы ПВО продолжает защищать небо от вражеской авиации.

"Благодаря работе нашей противовоздушной обороны уже несколько дней над Харьковом не фиксируем авиацию российского врага", — подчеркнул глава областной военной администрации.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Генштабе рассказали, что российской армии не удалось выполнить подавляющее большинство своих задач в Украине.