Укр

Харьков, Херсон и не только: саперы рассказали, сколько территории Украины заминировано (карта)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Взрывные "презенты" оккупанты оставили по всей стране Новость обновлена 22 марта 2022, 07:47
Взрывные "презенты" оккупанты оставили по всей стране

Во многих регионах опасность существует, но официально не подтверждена

Отечественные саперы с начала российского вторжения следят за количеством территории Украины, которое может оказаться взрывоопасным из-за заминирования. Согласно выводам специалистов, согласованных с оператором противоминной деятельности Demining Solutions, общая цифра заминированных украинских черноземов равна не менее 14% от всей площади страны.

Об этом сообщает пресс-служба ОО "Ассоциация саперов Украины" на своей Facebook-странице.

Специалисты отмечают, что часть предположений основывается исключительно на информации, полученной из открытых источников, и не часто полностью подтверждена. Иногда в перечень возможно заминированных территорий вносят те, которые просто подозреваются военными или даже гражданскими из-за подозрительной активности вражеских войск в этих местах.

Среди наиболее "пораженных" регионов — Херсонщина, Запорожье, Киевщина и Черниговщина. Значительно меньше подобных "презентов" расположено на Харьковщине и Сумщине. Часто россияне минуют просто автодороги, чтобы помешать передвижению и убить больше мирного населения.

Карта возможного расположения мин и взрывчатки в Украине
Карта возможного расположения мин и взрывчатки в Украине

Исходя из выводов специалистов, минимум 82 525 квадратных километров территории Украины заминированы.

Несмотря на столь значительную опасность, созданную врагом, украинцы продолжают констатировать значительные проблемы в оккупационных войсках. Речь — не только о значительных потерях, которые они понесли почти за месяц войны, но и об отсутствии нормальной коммуникации и обеспечения ресурсами.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Взрывчатка #Саперы #Мины
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