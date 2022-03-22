Враг атакует на востоке: свежие карты боев в Украине
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Враг продолжает укреплять захваченные позиции
Войска россии накануне, 21 марта не предпринимали масштабных боевых наступлений, но все равно теряют людей и технику в боях. Обстрелы продолжаются в украинской столице, а под Мариуполем все туже сжимается кольцо осады.
Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на карты боев.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Как сообщают в Institute for the Study of War войска рф на запад и восток от Киева не прекращают обстреливать город. Но при этом враг не предпринимает активных наступательных действий. Схожая ситуация в районе крупных городов на севере и востоке страны — Харькова, Чернигова, Сум.
Российские войска предприняли несколько попыток атак в Луганской и Донецкой областях и пытаются прорвать украинскую оборону в районе Мариуполя. Сообщается, что геолокация на видео подтвердила участие кадыровцев в оккупации и атаках на Мариуполь.
На карте DeepState отмечены не только бои и обстрелы, а также лагеря рашистов, но и места военного успеха Украины — в частности сбитый беспилотник россиян в Чугуеве под Харьковом.
Сбитыми беспилотниками украинские защитники не ограничились — на службу стране направят очередной трофейный танк.
Как ранее писал "Телеграф", более чем десятая часть Украины заминирована.
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