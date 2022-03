Враг атакует на востоке: свежие карты боев в Украине

Враг продолжает укреплять захваченные позиции

Войска россии накануне, 21 марта не предпринимали масштабных боевых наступлений, но все равно теряют людей и технику в боях. Обстрелы продолжаются в украинской столице, а под Мариуполем все туже сжимается кольцо осады.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на карты боев.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Как сообщают в Institute for the Study of War войска рф на запад и восток от Киева не прекращают обстреливать город. Но при этом враг не предпринимает активных наступательных действий. Схожая ситуация в районе крупных городов на севере и востоке страны — Харькова, Чернигова, Сум.

Карта боев в Украине на 22 марта

Российские войска предприняли несколько попыток атак в Луганской и Донецкой областях и пытаются прорвать украинскую оборону в районе Мариуполя. Сообщается, что геолокация на видео подтвердила участие кадыровцев в оккупации и атаках на Мариуполь.

Карта боев за Мариуполь

На карте DeepState отмечены не только бои и обстрелы, а также лагеря рашистов, но и места военного успеха Украины — в частности сбитый беспилотник россиян в Чугуеве под Харьковом.

Карта российского вторжения в Украину

Сбитыми беспилотниками украинские защитники не ограничились — на службу стране направят очередной трофейный танк.

Как ранее писал "Телеграф", более чем десятая часть Украины заминирована.