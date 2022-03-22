21 марта гуманитарными коридорами было эвакуировано более 8 тысяч человек – ОП

В понедельник, 21 марта, удалось эвакуировать 8057 человек, при этом 3007 из них выехали гуманитарными коридорами из Мариуполя в Запорожье.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, 26 эвакуационных автобусов прибыли также в Бердянск. Ожидается, что "эвакуация из городов Бердянск, населенных пунктов Мангушской ОТГ, в частности, поселков Мелекино и Никольское состоится во вторник с 9.00 до 11.00", – сообщил заместитель руководителя ОП.

Он добавил, что в Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам предоставляется вся необходимая помощь: питание, медицинская помощь, места отдыха.

Запланировано, что из Запорожья также будут направлены 27 больших эвакуационных автобусов.

Тем временем из Киевской области в течение 21 марта эвакуировано 4 750 человек, доставлена ​​гуманитарная помощь в Ворзель и Бучу.

А в Луганской области коридорами из городов Лисичанск, Северодонецк и Горное в Бахмут эвакуированы 300 человек.

"В эти населенные пункты доставлено более 200 тонн гуманитарной помощи", — отметил Тимошенко.