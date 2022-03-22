"Утро начинается не с кофе": украинский спецназ порадовал новым боевым достижением (видео)

Рашисты несут грандиозные потери на войне в Украине

Во вторник, 22 марта, на двадцать седьмой день мощного противостояния российским захватчикам Вооруженные силы Украины показали еще одно боевое достижение бойцов Сил специальных операций, неустанно защищающих украинские земли и уничтожающих вражескую технику оккупантов.

Видео горящих танков нацистов из российской федерации обнародовано на официальной странице Командования ССО ВС Украины.

Горящие танки кафиров

"Промінь б'є в попіл, світанок здіймає.

Півник вкраїнський до співу стає.

Десь на узбіччі русня догоряє,

"Кукуріку" над тілами лунає,

Пісня остання безславній ордє.", — говорится в тексте публикации от ССО ВСУ.

В комментариях под сообщением украинцы отмечают храбрость и сноровку военных, а также благодарят за защиту Родины и за то, что очередное утро в такое нелегкое время начинается с хороших новостей.

Подавляющее большинство пользователей отмечают, что украинские бойцы — лучшие воины в мире и призывают ребят выстоять и вернуться живыми, в свою очередь, обещают молиться за них и помогать всем, чем смогут.

Реакция пользователей сети на сообщение военных ВСУ

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне, 21 марта, украинским военнослужащим удалось "отжать" еще один танк оккупантов в Запорожской области. Кроме того, в тот же день такую же технику удалось раздобыть и боевому составу ВС Украины в Киевской области. Теперь танки будут служить украинским защитникам в борьбе против нацистов из россии.