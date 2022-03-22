Укр

"Утро начинается не с кофе": украинский спецназ порадовал новым боевым достижением (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Украинские защитники продолжают сжигать технику русни Новость обновлена 22 марта 2022, 09:43
Украинские защитники продолжают сжигать технику русни

Рашисты несут грандиозные потери на войне в Украине

Во вторник, 22 марта, на двадцать седьмой день мощного противостояния российским захватчикам Вооруженные силы Украины показали еще одно боевое достижение бойцов Сил специальных операций, неустанно защищающих украинские земли и уничтожающих вражескую технику оккупантов.

Видео горящих танков нацистов из российской федерации обнародовано на официальной странице Командования ССО ВС Украины.

Горящие танки кафиров

"Промінь б'є в попіл, світанок здіймає.

Півник вкраїнський до співу стає.

Десь на узбіччі русня догоряє,

"Кукуріку" над тілами лунає,

Пісня остання безславній ордє.", — говорится в тексте публикации от ССО ВСУ.

В комментариях под сообщением украинцы отмечают храбрость и сноровку военных, а также благодарят за защиту Родины и за то, что очередное утро в такое нелегкое время начинается с хороших новостей.

Подавляющее большинство пользователей отмечают, что украинские бойцы — лучшие воины в мире и призывают ребят выстоять и вернуться живыми, в свою очередь, обещают молиться за них и помогать всем, чем смогут.

Реакция пользователей сети на сообщение военных ВСУ
Реакция пользователей сети на сообщение военных ВСУ

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне, 21 марта, украинским военнослужащим удалось "отжать" еще один танк оккупантов в Запорожской области. Кроме того, в тот же день такую же технику удалось раздобыть и боевому составу ВС Украины в Киевской области. Теперь танки будут служить украинским защитникам в борьбе против нацистов из россии.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Танки #ВСУ
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