Российского подполковника взяли в плен: на нем были трусы и носки ВСУ

Бойцы ВСУ взяли в плен еще одного оккупанта

Военные 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады захватили в плен российского подполковника, начальника группы информационно-психологического противодействия Александра Кошеля.

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Об этом сообщил военный Ярослав Галас на своей странице в Facebook.

"Посмотрите на этого пончика. Начальник группы информационно-психологического противодействия войсковой части 47084 российской армии Кошель Александр Олегович. 5 апреля 1982 года, личный номер Ф-905994, воинское звание — подполковник. Новый пленник 128-й отдельной горной штурмовой Закарпатской бригады, который был взят во время столкновения с подразделением 58-й армии РФ. Постоянное расположение железнодорожной станции 47084 – м. Владикавказ, Республика Северная Осетия — Алания", — написал Галас.

Во время личного осмотра на российском подполковнике обнаружили нижнее белье и носки с надписью "Вооруженные силы Украины".

"Красноречивое доказательство того, что сотрудники росармии признают, что даже трусы и носки Вооруженных сил Украины лучше, чем нижнее белье хваленой "второй армии мира", — добавили военные.

Напомним, ранее ССО Украины уничтожили майора оккупантов, поскольку ракетчиков украинская армия в плен не берет.