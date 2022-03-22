Нужно сохранить жизни: Комаровский допустил, на что может пойти Украина ради мира

Украина ни в коем случае не должна сдать территории до админграниц Донецкой и Луганской областей

Украина может согласиться на перемирие при условии, что под контролем останутся те же территории, что были на утро 24 февраля 2022 года.

Такое мнение высказал известный доктор Евгений Комаровский в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

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По мнению доктора, сейчас опять перед Украиной стал выбор между территорией и людьми.

"В 2014-ом году что мы выбрали? Мы потеряли и территорию, и людей, это был ни для кого не приемлемый выбор", — подчеркнул он и заметил, что сейчас нужно сохранить жизнь, поскольку каждый день войны их забирает.

"Земли мы сможем всегда вернуть. Если договор будет включать не точку, а запятую или многоточие, то я предпочту жизни людей, чтобы потом по мере нарастания санкций забрать территории. Радикально наверняка никто не сможет сегодня сказать: забирайте, оставьте нас в покое. Но можно сделать как японцы, которые заморозили на десятилетия Курилы, — они никогда не признали, что "это ваше", но они заморозили их, чтобы сохранить жизни людей", — пояснил свою позицию Комаровский.

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Крайним вариантом он назвал возврат границ, какими они были до начала полномасштабного вторжения рф 24 февраля, но ни в коем случае не сдачу земель до административных границ Луганской и Донецкой областей, как того хочет агрессор.

"Вы пришли к нам, разрушили нашу страну, убили тысячи наших людей, обрекли семьи на годы страданий, и это закончится тем, что вы добавили себе какие-то территории? Это однозначный проигрыш, поражение в войне, которое невозможно принять, почти невозможно. Это приведет к такому внутреннему надлому, конфликту, что это будет конец Украине", — высказался доктор.

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Напомним, ранее доктор Комаровский поставил диагноз кровавому диктатору владимиру путину.