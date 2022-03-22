"Захотелось нашего Закарпатья?": Верещук жестко прошлась по Венгрии

Верещук призвала россиян не повторят ошибки Второй мировой войны

Вице-премьер Украины Ирина Верещук жестко высказалась относительно позиции Венгрии, которая вчера пообещала наложить вето на санкции Евросоюза на импорт российского газа, введение бесполетной зоны над Украиной и даже миротворческую миссию ЕС.

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Соответствующий пост она опубликовала в своем Фейсбук.

Верещук подчеркнула, что даже не все сателлиты россии из бывшего СССР поступают так, как это сейчас делает официальное руководство Венгрии.

"Все это вызывает неприятное удивление, прежде всего, у украинских венгров, многих из которых я знаю лично. Санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия из других стран. Фактически на все говорят "нет". Еще немного – и риторика официального Будапешта будет откровенно пророссийской. Что это? Хочется дешевый российский газ? Или, может, хочется нашего Закарпатья?", — вопрошает Верещук.

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При этом министр подчеркнула, что не понимает, почему Венгрия так поступает и на какие "подачки" от россии она рассчитывает. Верещук призвала россиян не повторят ошибки Второй мировой войны.

"А народ Венгрии действительно хочет роль тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в тяжелое время? Ради чего? Ради подачек от россиян? В этом цивилизационном противостоянии Венгрии вряд ли удастся перемигиваться с россиянами, да еще потихоньку наживаться на проблемах соседа. Надо просто спокойно встать на сторону цивилизованного мира. Не повторяйте ошибки Второй мировой, когда Венгрия сделала неправильный выбор. Да, правильный выбор всегда тяжел сначала, но он потому и верен, что с ним легко потом", — написала министр.

Напомним, 21 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкции, которые угрожают безопасности энергоснабжения Венгрии. Он пообещал, что Будапешт наложит вето на санкции Евросоюза на импорт российского газа, введение бесполетной зоны над Украиной и даже миротворческую миссию ЕС.

Как сообщал "Телеграф", Венгрия ранее заявляла, что она блокирует вступление Украины в НАТО, поскольку "в Украине имеется "много недостатков" в сфере уважения прав национальных меньшинств".