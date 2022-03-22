Арестович поблагодарил за "новую Чернобаевку" украинских ведьм

россия в восьмой раз попыталась взять "заколдованное" село на Херсонщине.

Во вторник, 22 марта, на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину наши защитники в восьмой раз остановили атаку россиян в районе села Чернобаевка (Херсонская область).

Об этом рассказал cоветник главы Офиса президента Алексей Арестович на своей странице в Facebook.

По информации чиновника, бой во вторник был менее масштабным, если сравнивать с предыдущими погромами россиян на этом направлении, однако была уничтожена РСЗО "Смерч". Кроме того, россияне неудачно использовали ПВО — ракета перевернулась и упала на захватчиков. Арестович поблагодарил украинских ведьм за роботу.

"По Чернобаевке на сегодня. Ночью российские войска из района аэродрома начали залпы "Смерчами" по Николаеву. В ответ мы им малость насыпали. В целом попугали, но в районе 01:30 попали четко в боекомплект "Смерча" и детонацией повредило или уничтожило остальные пусковые установки. Но это еще не все. Днем они произвели пуск ракеты ПВО. Ракета пошла вверх, перевернулась и упала точно на скопление техники. Начался пожар.

Короче, Чернобаевка 7,5. В общем, у меня обращение к украинским ведьмам и ведуньям. Девочки, во-первых, так держать. Во-вторых, к Лысой горе у вас теперь добавилось новое место для фестивалей", — написал Арестович.

Ранее сообщалось, что седьмая атака оккупантов на украинское село провалилась 21 марта.

Напомним, конотопские ведьмы объявили войну кровавому диктатору владимиру путину.