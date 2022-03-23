Офис Президента создал портал для желающих оказать гуманитарную помощь Украине

Для удобства предоставления гуманитарной помощи и более скоординированных действий по ее распределению Офис Президента создал отдельный портал, на котором сосредоточено максимум информации, полезной для тех, кто хочет оказать такую ​​помощь.

О создании портала сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Созданная платформа работает по ссылке help.gov.ua.

"Здесь можно узнать, как приобрести, отправить и кому адресовать гуманитарный груз. Что именно нужно стране сейчас", – рассказал Тимошенко.

По его словам, в ОП поступает много обращений от желающих оказать помощь Украине. Только за пятнадцать дней марта из других стран поступило 102 038 тонн гуманитарной помощи.

"Эти грузы быстро обрабатываются в логистических хабах и направляются в регионы", — добавил заместитель руководителя ОП.