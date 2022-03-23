Укр

Офис Президента создал портал для желающих оказать гуманитарную помощь Украине

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Офис Президента создал портал для желающих оказать гуманитарную помощь Украине Новость обновлена 23 марта 2022, 08:35

Для удобства предоставления гуманитарной помощи и более скоординированных действий по ее распределению Офис Президента создал отдельный портал, на котором сосредоточено максимум информации, полезной для тех, кто хочет оказать такую ​​помощь.

О создании портала сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Созданная платформа работает по ссылке help.gov.ua.

"Здесь можно узнать, как приобрести, отправить и кому адресовать гуманитарный груз. Что именно нужно стране сейчас", – рассказал Тимошенко.

По его словам, в ОП поступает много обращений от желающих оказать помощь Украине. Только за пятнадцать дней марта из других стран поступило 102 038 тонн гуманитарной помощи.

"Эти грузы быстро обрабатываются в логистических хабах и направляются в регионы", — добавил заместитель руководителя ОП.

Теги:
#Война #Гуманитарная помощь #Кирилл Тимошенко #россияоккупант
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