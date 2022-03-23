Турция не намерена передавать Украине ракетные комплексы: об этом просили США
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Эта система способна увидеть ракету на расстоянии 600 км
Турция заявила, что не ведет дискуссий по поводу отказа от зенитных ракетных комплексов С-400 производства россии под давлением США или НАТО.
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Указанную информацию обнародовал глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, сообщают СМИ.
По его словам, республика не ведет дискуссий об отказе от боевого вооружения в виде зенитных ракетных комплексов С-400 по просьбе США, мол, Турция способна сама определять свою собственную политику.
"Это не является предметом обсуждения для нас. Этот вопрос мы обсуждали в прошлом, и сейчас мы просто продолжаем (сотрудничество с рф, — ред.) отказ от этого даже не обсуждается ", — подчеркнул чиновник.
Также Демир добавил, что, несмотря на отказ Анкара и дальше склонна к позиции по обеспечению мира и прекращению военного конфликта в Украине.
Стоит напомнить, что ранее Соединенные Штаты Америки провели переговоры с Турцией и призвали ее отправить в Украину мощные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400. В свою очередь, Вашингтон пообещал Анкаре вернуть ее в программу по производству истребителей пятого поколения F-35 и снять с нее санкции.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Турция продолжает помогать Украине в противостоянии российскому государству, однако пытается сохранить хорошие отношения с руководством обеих стран.
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